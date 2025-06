«Llevaba años loco por ir»: Nicky Jam habló de su concierto en Venezuela, estos son los precios de las entradas

El cantante Nicky Jam se presentará el próximo 19 de septiembre en el Estadio Monumental Simón Bolívar, de Caracas, y aseguró que está muy emocionado.

«Llevaba años loco por ir a Venezuela, porque la realidad es que desde que yo pegué duro en la música no había cantado en Venezuela. Solamente fui al principio cuando pegué Travesuras en 2015 o 2016, pero no he ido en el pico de mi carrera porque cuando pegué duro fue cuando pasaron todos los problemas en el país», indicó en una entrevista ofrecida a Marko en el podcast La Nave.

Asimismo, acotó que los venezolanos «son uno de los mejores públicos del mundo».

«Yo no veo la hora de ir para allá. Muchas veces no iba por los conflictos, pero cuando vi que Karol G y Maluma fueron, y dije si yo voy y donde digan algo de mí, le voy a echar los dedos a ellos también porque yo también quiero cantar allá. Todo el mundo ha tenido un show de Nicky Jam y Venezuela se lo merece», comentó.



LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA VER A NICKY JAM

Los precios de las entradas para disfrutar del concierto de Nicky Jam van desde los 15 dólares, la más económica, hasta 400 dólares, la más costosa. De acuerdo a la imagen publicada por la productora, esto forma parte de la primera preventa.