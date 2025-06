Esta es la exreina de belleza que será capitana en el reality Miss Universe Latina tras polémica salida de Zuleyka Rivera

Tras el escándalo que se armó en el reality Miss Universe Latina por la renuncia de Zuleyka Rivera, una de las capitanas de equipo, la producción del programa anunció que su remplazo será la modelo mexicana Andrea Meza.

Meza, quien ganó el certamen del Miss Universo en 2020, será la encargada ahora de ayudar a las participantes del equipo Rubí.

«Vengo a liderar al equipo Rubí. Mi rol es que ellas encuentren esa autenticidad en sí mismas y que no busquen ser una copia de alguna Miss Universo. Que encuentren eso que las hace únicas y que lo exploten porque eso es lo que las hará brillar en el escenario», expresó.

Asimismo, aseguró que «desde la comodidad de mi sillón ya yo las he estado viendo, así que las tengo bien estudiaditas».

«Venimos con todo equipo Rubí. Alicia cuidado», dijo entre risas a la capitana del equipo Esmeralda, la venezolana Alicia Machado.

LA SALIDA DE ZULEYKA RIVERA

Todo comenzó el lunes tras una prueba que realizaron varias integrantes del equipo «Rubí», dirigido por la modelo puertorriqueña, y que provocó una fuerte discrepancia entre el jurado y la exMiss Universo.

Y es que el diseñador David Salomón recomendó a las participantes que tuvieran cuidado con los consejos que siguen y la empresaria se molestó.

“¿A qué te refieres? Dilo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? ¿No, verdad? Nunca lo has estado. Si vas a decir algo dilo de frente”, expresó Zuleyka Rivera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEJANDRO SANZ ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LAS ESCANDALOSAS ACUSACIONES QUE HIZO UNA FANÁTICA EN SU CONTRA

A lo que Salomón respondió: «Ahí voy con nombre y apellido. Si ustedes (refiriéndose a las concursantes) ya tienen las instrucciones ojo con lo que escuchan así se lo digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede valer una descalificación porque no están siguiendo instrucciones aún cuando Jacky Bracamontes (presentadora del programa) les está gritando. Entonces fue muy divertido, pero la verdad es que esta foto no cuenta porque no siguieron las instrucciones».

Tras estos comentarios, Zuleyka Rivera explotó y decidió renunciar al show.

«Ya yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches. Muchas gracias”, dijo mientras abandonaba el escenario.