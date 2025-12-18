La impactante confesión de Leonardo DiCaprio sobre Titanic

El actor Leonardo DiCaprio, ganador de un premio Óscar a mejor actor, sorprendió a miles de fanáticos al revelar que no ha visto una de sus principales películas y la que lo llevó a la fama mundial: Titanic.

Luego de comenzar su carrera a inicios de la década de los 90, DiCaprio fue elegido para interpretar a Jack Dawson en Titanic. La cinta, dirigida por James Cameron y estrenada en 1997, ganó 11 Premios Óscar.

A pesar de que es una de las cintas más icónicas de su carrera, DiCaprio confesó que nunca ha visto la película completa. Así lo aseguró en una charla para Variety con la actriz Jennifer Lawrence, quien le preguntó si había vuelto a ver Titanic.

«No. No la he visto nunca», reconoció sorpresivamente el actor durante su alocución. «Oh, deberías. Seguro que ahora podrías mirarla, es muy buena», respondió Lawrence, que trabajó con DiCaprio en el filme No mires arriba.

DICAPRIO NO VE SUS PELÍCULAS

No es la primera vez en que DiCaprio marca cierta distancia de sus actuaciones. En agosto, durante una conversación con el director Paul Thomas Anderson para la revista Esquire, reconoció que no ha visto más de una vez la mayor parte de sus películas.

«Rara vez veo cualquiera de mis películas, pero siendo sincero, hay una que he visto más que las demás. Es El aviador. Eso se debe a que fue un momento muy especial para mí», dijo DiCaprio.

El actor reconoció que su trabajo en El Aviador fue especial, puesto que estuvo bajo la dirección del alabado Martin Scorsese. A esto se sumó que «durante diez años cargué con un libro sobre Howard Hughes», personaje protagonista del filme.