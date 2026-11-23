El popular programa Shark Tank, en donde emprendedores presentan sus empresas a un panel de inversionistas, llegará a la televisión venezolana. La primera temporada estaría en la pequeña pantalla tan pronto como el año que viene.

Así lo anunció la productora Hispanomedios en su cuenta de Instagram. Se tratará de la «primera adaptación de Venezuela del formato de negocios más exitoso de la televisión mundial», según la publicación.

La productora aseguró que el programa cuenta con la licencia de Sony Pictures Television, propietaria de los derechos internacionales. Se espera que la primera temporada llegue en 2027, aunque se desconoce en cuál periodo del año.

Hispanomedios subrayó que el programa contará con «emisión en televisión abierta, streaming y plataformas digitales». Sin embargo, la productora no aclaró qué canal contará con los derechos.

DETALLES DEL PROGRAMA

El programa llegó a la televisión en 2009 y se convirtió en un éxito, contando con más de 50 adaptaciones en distintos países e idiomas. Un grupo de emprendedores se sienta frente a unos ‘tiburones’, quienes escuchan sus propuestas y negocian inversiones en vivo.

Daniel Ferrer, CEO de Hispanomedios, destacó que el programa se ajusta a la realidad del país. «Venezuela lleva años produciendo emprendedores a punta de ingenio. Lo que casi nunca han tenido es una mesa donde sentarse a negociar en serio, con capital real del otro lado», indicó, de acuerdo al portal Produ.

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La versión venezolana contará con una convocatoria abierta para los proyectos «de todos los sectores y regiones». «Hacerlo con el respaldo del formato que ya lo demostró en más de 50 países es apostar por lo que este talento puede construir en la próxima década», acotó Ferrer.

Hispanomedios precisó que en las próximas semanas se conocerán más detalles sobre el programa. En tal sentido, se espera información sobre el panel de inversionistas, la convocatoria de emprendedores y las ventas de emisión.