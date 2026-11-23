Después de más de una década de ausencia en los escenarios del país, el Caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa, podría estar preparando su esperado reencuento con el público venezolano para 2027.

El periodista de espectáculos William Guzmán, durante el programa Sábado en la Noche, reveló que ya estarían en conversaciones para concretar la presentación del cantante puertorriqueño en Venezuela.

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La noticia llega en un momento bastante especial, tras coincidir con el reciente lanzamiento de «Caballero», la nueva colaboración de Santa Rosa con Servando y Florentino, estrenado el pasado 19 de noviembre.

El sencillo, que celebra el romanticismo y la esencia de la salsa, forma parte de «Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado B)», el nuevo proyecto musical de los hermanos Primera.

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ÚLTIMA PRESENTACIÓN EN VENEZUELA

Recordemos que la última presentación del intérprete de «Conteo regresivo» tuvo lugar en el festival Suena Caracas, en noviembre de 2015, por lo que su regreso representaría un esperado reencuentro con sus seguidores.

Aunque todavía no se han confirmado fechas, escenarios ni venta de entradas, la posibilidad de tener nuevamente al Caballero de la Salsa en Venezuela ya genera expectativa.