Liberado Giovanni Laguna tras altercado con la miss venezolana Andrea del Val, esto es lo que se sabe

El diseñador y estilista venezolano Giovanni Laguna fue liberado este jueves, luego de ser detenido en Cannes, Francia, por protagonizar un violento altercado con la modelo Andrea Del Val, Miss Venezuela Global 2025.

Las imágenes de Laguna esposado y de Andrea Del Val con el rostro lleno de sangre le dieron la vuelta al mundo. Apenas un día después de los hechos, la justicia francesa habría descartado el caso.

El presentador argentino Javier Ceriani aseguró este jueves que Laguna salió en libertad, sin cargos en su contra. A esto se suma que el diseñador estaría preparando una demanda contra la reina de belleza venezolana.

«Va a demandar a la miss Venezuela, Andrea Del Val (…) Salió en libertad y ya está trabajando en Cannes», dijo Ceriani en sus redes sociales. Se presume que la Fiscalía francesa no vio hechos delictivos en la riña entre Laguna y la venezolana.

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¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

De acuerdo al influencer venezolano Oswaldo Villalobos, fuentes cercanas a los hechos revelaron detalles sobre el altercado. Aparentemente, Laguna fue a una vivienda a atender a una cliente y ahí se encontró con Andrea Del Val.

«Según esta versión, él no la habría atacado, sino que intentó quitarle el teléfono. En medio del forcejeo por el celular, ambos caen, tropiezan con una lámpara de grabación y esta le habría caído a Andrea en la frente, provocándole la herida», dijo Villalobos.

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Villalobos también afirmó que las autoridades «escucharon a los testigos y creyeron la versión» de Laguna. Ahora el estilista «actuaría legalmente contra Andrea, solicitando incluso una orden de alejamiento».

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Las imágenes del siniestro se viralizaron en redes sociales. En apenas un día, se creó un gran debate entre los seguidores de ambos involucrados, quienes defendían a Laguna o lo responsabilizan de las heridas que sufrió Andrea Del Val.