Lasso puso a prueba a su novia con chucherías venezolanas: ¡El ranking final que nadie esperaba!

El cantante venezolano Lasso hizo un video en el que le dio a probar a su novia, la chilena Isidora Vives, chucherías venezolanas con el humor que los caracteriza.

«Estamos en Venezuela, eso significa que hay video de probando dulces. Pirulín ya los he probado, me encantan, gran fan de su trabajo», comentó Vives en el video.

Al probar el Cri-Cri, Lasso le comentó que tiene que ponerle una puntuación, a lo que ella respondió para su sorpresa «10».

Seguidamente comió un Toronto, al cual calificó con nueve. «Me gustó más el Cri-Cri. Pero yo estos los probé ayer y me comí como cuatro en la recepción del hotel».

Al probar la galleta Katy, comentó: «Wow, no le tenía tanta fe a esta, pero le doy un 10 y al Pirulín también un 10».

No obstante, nuevamente volvió a sorprender a Lasso al probar las Ping Pong, pero esta vez porque no le gustó el sabor y las puntuó con un «tres».

Cuando Lasso sacó la Ovomaltina la describió como «una de las cosas más sabrosas del mundo». No obstante, ella replicó: «Esta presiento que no me va a gustar».

Sin embargo, al probarlo, señaló: «Sí me gustó, pero le voy a dar un ocho». Al escuchar su puntuación, el cantante venezolano contestó un airado «¿Qué?» antes de tomarla para comer él también.

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Con la Susy indicó: «Me gustó, está bien, 8,5, para no verme tan regalada».

Posteriormente, probó la Samba de Fresa. «Está bien le doy un ocho, pero creo que mi favorita ha sido la Katy».

Luego probó los Flips de dulce de leche: «Me gustó, me gustó», aunque no le dio puntuación. Además, también aseguró que le encantaron las galletas Sorbeticos, pero no le agradaron las chocochitas.

Finalmente, Lasso le pidió que hicieran un top 3 de sus preferidos, por lo que Vives armó su podio con sus chucherías venezolanas preferidas.