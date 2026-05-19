Otro escándalo con Britney Spears: La acusan de causar caos en un restaurante con un cuchillo en la mano, esto dijeron sus representantes

Britney Spears está nuevamente en el centro de la polémica luego que la acusaran de actuar de manera «caótica» mientras estaba en un restaurante de Los Ángeles con un cuchillo en la mano.

Spears se encontraba con su asistente y un guardaespaldas. No obstante, el periodista de espectáculos, Jeff Sneider, describió la situación como «salvaje».

«La mujer se sentó y comenzó a hacer muchos ruidos de ladridos y a tener arrebatos», afirmó Sneider. De acuerdo con el testimonio del periodista, la cantante se levantaba constantemente de la mesa, caminaba por el restaurante y parecía incapaz de permanecer quieta. En uno de esos desplazamientos, llevaba un cuchillo en la mano, algo que alarmó a algunos clientes.

Aunque Sneider aclaró que nunca sintió que la artista tuviera intenciones violentas, aseguró que una mujer ubicada cerca de ellos se mostró verdaderamente asustada. «Pensó que iba a apuñalarla», relató sobre la reacción de la comensal.

TMZ sostuvo que la escena se volvió tan incómoda que varios clientes dejaron de conversar para observar lo que ocurría alrededor de la cantante. Según los testigos, las dos personas que acompañaban a Spears intentaron durante toda la cena convencerla de que volviera a sentarse y mantuviera la calma, aunque aparentemente sin demasiado éxito. «Era evidente que estaban tratando de controlarla», aseguró Sneider.

¿UNA EXAGERACIÓN?

Britney le dijo a TMZ que hubo una exageración por parte de los medios sobre lo ocurrido. «Esto se ha exagerado muchísimo. Britney estaba disfrutando de una cena tranquila con su asistente y guardaespalda. Simplemente estaba contando la historia de cómo su perro les ladraba a los vecinos».

«En ningún momento puso a nadie en peligro con un cuchillo. Estaba cortando su hamburguesa por la mitad. Este ataque constante a todo lo que hace es exactamente lo que sucedió hace 20 años cuando los medios intentaron presentar a Britney como una mala persona. Esto es ridículo y tiene que parar ya», acotó.

Finalmente, Britney habría sido llevada a su casa por su equipo de seguridad.