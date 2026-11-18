El actor británico Daniel Craig personificó durante más de una década al icónico personaje de James Bond. Su versión del agente 007 es una de las reconocidas de la saga, lo que lleva a la pregunta: ¿por qué abandonó la franquicia?

Craig debutó como el agente Bond en el filme Casino Royale, estrenado en 2006. Luego regresó para otras cuatro películas: Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y No Time to Die (2021), la última en que participó.

La interpretación de Craig generó elogios de la crítica y es considerado por algunos como el mejor James Bond de la historia. El propio actor ha reconocido cuánto disfrutaba el papel, pero hace unos años dijo que el personaje demandaba cada vez más.

«Me estoy haciendo viejo. Me estoy volviendo rígido», dijo Craig en 2019 en diálogo con The Sunday Times. El tal sentido, explicó que el paso del tiempo le ha pasado factura y un personaje como Bond requiere energía.

LA CONVERSACIÓN DE CRAIG

Craig confirmó en 2019 que dejaría al personaje tras el estreno de No Time to Die. Para diciembre de 2022, recordó una conversación que tuvo con la productora Bárbara Broccoli mientras conducía al estreno de Casino Royale.

La productora le dijo que los planes eran hacer otras cuatro películas con esta versión de Bond. Craig aceptó, pero planteó una condición: «Está bien. Entonces, ¿puedo matarlo?». La propuesta de que el espía falleciera no fue del agrado de MGM.

«Ellos dijeron algo como: ‘¿De qué están hablando? ¿Están locos?’. Hubo reticencia, así que realmente tuvimos que hacerlo en secreto», dijo Craig. Finalmente, su plan se llevó a cabo en No Time to Die, cuando su versión de Bond muere.

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Craig también afirmó que tenían que hacer ver «que su muerte no fue una elección». «Era el Bond más feliz que había existido porque había encontrado exactamente lo que buscaba», indicó el actor, quien consideró su el fallecimiento una conclusión coherente para el personaje.

Más allá de la edad y el arco del personaje, Craig también citó el impacto de la fama en su familia y que quería pasar más tiempo en casa con sus seres queridos. A esto se sumaba que las constantes filmaciones de James Bond afectaban otros rodajes.

Esta historia volvió a tomar relevancia gracias al reciente anuncio de Robert Pattinson como el nuevo James Bond, el séptimo de la saga. La película será estrenada en 2028 y, aunque todavía no tiene un título, trascendió que será dirigida por Denis Villeneuve.