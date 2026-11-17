Hoy resulta imposible imaginar Piratas del Caribe sin el andar tambaleante, la voz arrastrada y la mirada delineada del capitán Jack Sparrow.

Sin embargo, antes de convertir al excéntrico pirata en uno de los íconos más rentables del cine, el actor Johnny Depp, tuvo que defender su peculiar caracterización.

Y es que varios ejecutivos de Disney quedaron tan desconcertados que llegaron a preguntarse si el protagonista era gay o si estaba completamente borracho.

Esta anécdota sobre el nacimiento de uno de los mayores fenómenos de taquilla del estudio fue rescatada en el libro The Many Faces of Johnny Depp, escrito por el periodista Mark Seal, donde se detalla cómo el actor transformó un proyecto sin rumbo en una franquicia multimillonaria.

UN GIRO INESPERADO

La historia comenzó a finales del año 2000. En aquel momento, Depp vivía a las afueras de París junto a Vanessa Paradis y su hija, etapa en la que redescubrió clásicos animados como Bambi, Cenicienta y Blancanieves.

Motivado por hacer una cinta familiar, pidió a su equipo organizar una reunión con Dick Cook, entonces presidente de Walt Disney Motion Picture Group.

Aunque el ejecutivo pensó inicialmente en ofrecerle un papel de voz en una película animada, Depp buscaba actuar en una producción de acción real.

Cook le mencionó entonces Piratas del Caribe, un proyecto basado en la clásica atracción de Disney, que todavía no contaba con guion definitivo, director ni elenco. Al escuchar la descripción de un pirata rebelde y espadachín, el actor aceptó de inmediato, una decisión tan arriesgada para su carrera en ese instante que, según testigos, dejó pálida y casi al borde del desmayo a su propia representante, reseñó Infobae.

LA BATALLA POR LOS DIENTES DE ORO

Los verdaderos roces creativos estallaron durante las pruebas de vestuario y maquillaje. Decidido a romper con el molde del héroe tradicional de aventuras, Depp apareció en el set con toda su dentadura cubierta de oro y pequeños diamantes incrustados.

La alarma llegó de inmediato a las oficinas de Cook con una llamada desde el rodaje que calificaba la idea como «una locura».

El ejecutivo se reunió con el actor para pedirle que moderara el brillo de su boca, argumentando que prefería que la audiencia se concentrara en la expresividad de sus ojos. Tras revisar varias fotografías juntos, llegaron a un acuerdo: Depp retiró la mayor parte del metal, pero logró conservar un diente de oro con un diamante.

Junto a la maquillista Ve Neill, el intérprete completó su transformación sumando sombras oscuras alrededor de los ojos, rastas, pañuelos y ropa desgastada, buscando proyectar la imagen de un hombre que llevaba años navegando y consumiendo ron.

Afortunadamente para la historia del cine, el productor Jerry Bruckheimer respaldó la visión del actor con una frase definitiva: «No contratas a Johnny Depp para meterlo en una caja», reseñó Infobae. Por lo que el instinto de Johnny Depp se impuso sobre las dudas corporativas.