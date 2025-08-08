Las polémicas declaraciones de Diosa Canales sobre Maduro y las elecciones en el país

La modelo venezolana Diosa Canales se viralizó este jueves por unas explosivas y polémicas declaraciones respecto a los resultados de las elecciones regionales y municipales que se hicieron este año.

Canales, que esporádicamente comenta sobre la política nacional, afirmó que varios de sus seguidores le preguntan sobre su posición respecto al país. En ese sentido, dejó una «respuesta simple» que resume su postura.

«Me parece fantástico que el gobierno se adueñe de todas las alcaldías y gobernaciones y que no dejen a ningún opositor. ¿Por qué? Bueno porque así no tendrán a quien culpar de todo su manejo», dijo en su cuenta de X.

Muchas personas me preguntan a diario que qué opino sobre el país ahora mismo y mi respuesta es simple : me parece fantástico que el gobierno se adueñe de todas las alcaldías y gobernaciones y que no dejen a ningún opositor por qué ? Bueno porque así no tendrán a quien culpar de… — Diosa Canales (@canalesdiosa) August 7, 2025



«Ya sabremos sin duda quienes fueron los que dañaron a Venezuela», dijo Canales, quien pidió «que se adueñen de todo». «No le discutan ya nada. Saben que ya nadie vota, pero ellos se creen su película dejémoslos», concluyó.

OTRAS PALABRAS DE CANALES

Esta no es la primera vez que Diosa Canales hace comentarios polémicos sobre la situación del país. Durante las primarias opositoras de 2023 y las elecciones presidenciales del 28 de julio, hizo varias publicaciones al respecto.

Canales envió varios mensajes a María Corina Machado, ganadora de las primarias, en donde se propuso a ser su candidata designada. Incluso, sostuvo que haría un mejor papel que la abogada Corina Yoris.

«Me han dicho de todo de que no estoy preparada, pero Maduro tampoco y lleva una política a su manera y a lo que él puede dar. Él allí está y lo hace porque Dios también permite que él esté», dijo en una entrevista en febrero de 2024.

Tras los sucesos de las últimas elecciones, Canales, que vive en Colombia, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que Venezuela «sea libre». También dejó claro en varias ocasiones su intención de regresar al país.