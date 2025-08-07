Caraota Show

Caos en concierto de Katy Perry: Una fan se desmayó en pleno escenario y la reacción de la cantante se volvió viral

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El concierto de la cantante estadounidense Katy Perry en la ciudad de Detroit se vio empañado por un extraño incidente, cuando una fan subió al escenario y se desmayó al estar cerca de la artista.

Tabla de Contenido
PERRY LA AUXILIÓ

Los hechos se dieron en la noche del domingo en el Little Caesars Arena, en donde se congregaron 13.000 fanáticos de Katy Perry. En cuestión de un par de días, el video se viralizó rápidamente en redes sociales.

Los espectáculos de Perry tienen una sección llamada Choose Your Own Adventure, en donde la cantante invita a varios fanáticos al escenario. Luego la acompañan en el tema The One That Got Away.

En esta ocasión, Perry invitó a una fanática llamada McKenna, quien vestía una falda azul con lentejuelas y estaba en la parte más alta del estadio junto a una amiga. Un minuto después, ambas estaban sobre el escenario.

PERRY LA AUXILIÓ

La joven fanática, notablemente emocionada, recibió un breve saludo y abrazo de Katy Perry. Sin embargo, apenas unos segundos después, se desplomó antes de que comenzara la canción.

Cuando la joven cayó al suelo, Perry se arrodilló a su lado y pidió asistencia del personal médico. Mientras tanto, los miles de fanáticos concentrados en el estadio comenzaron a corear el nombre de McKenna.

La joven se recuperó pocos minutos después y fue retirada del escenario. En lugar de ignorar lo ocurrido, Perry hizo una oración por la joven. «Querido Dios, rezamos por McKenna, para que regrese plenamente y más brillante y mejor que nunca», dijo.

Tras el incidente, la cantante afirmó que algunos fanáticos pueden sentir gran presión en un momento de esta clase. «Es mucho. A veces eres tan valiente y puedes subir al escenario, y resulta abrumador. Entiendo esa sensación», concluyó.

