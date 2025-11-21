Caraota Show

Las mejores imágenes de Stephany Abasali en el Miss Universo, quedó de segunda finalista

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Stephany

La Miss Venezuela, Stephany Abasali, cerró una actuación brillante en el Miss Universo quedando como segunda finalista, solo por detrás de la local, Tailandia, y México que ganó.

La presentación de Stephany estuvo marcada por su confianza, su fluidez y su puesta en escena que la hizo destacar rápidamente entre las demás competidoras.

Leer Más

CUSICA FEST
Cusica Fest ’23, así fue el concierto en la Simón del que todos hablaron
VIDEO VIRAL: La reacción de Nicki Minaj cuando un seguidor le lanzó un objeto en pleno concierto
Finalista del Miss Colombia contó sus experiencias con el racismo: «Quería arrancarme la piel»

La representante venezolana fue sorteando cada una de las etapas, logrando clasificar al TOP 30 y, posteriormente, asegurando su lugar en el TOP 12.

Sin embargo, el momento en el que más brilló de la noche fue en esta última ronda con su pasarela en traje de baño y traje de gala, la cual se ganó la ovación del público presente en Tailandia.

LEA TAMBIÉN: VIDEO VIRAL: LA IMPACTANTE NUEVA APARIENCIA DE ANUEL AA QUE PREOCUPA A SUS FANS, SUSPENDE CONCIERTOS EN ESPAÑA

Todo esto la hizo acreedora para ingresar al TOP 5 donde Stephany compartió escenario con las representantes de México, Tailandia, Filipinas y Costa de Marfil.

 

Finalmente, la venezolana quedó de segunda finalista. Mientras, la mexicana Fátima Bosch se llevó la corona sin mayores contratiempos.

Como tercera finalista, por detrás de Venezuela, quedó Ahtisa Manalo de Filipinas, mientras que la cuarta finalista fue la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé.

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Bosch
Polémica en el Miss Universo: Exjurado calificó a Fátima Bosch como «falsa ganadora», había revelado que ganaría 24 horas antes
Caraota Show
EN VIDEO: Venezolana Stephany Abasali fue proclamada como Miss Universo América 2025
Caraota Show
Pdvsa inició investigación para descartar «sabotaje» en el incendio en planta petrolera de Anzoátegui
Venezuela