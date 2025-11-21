Las mejores imágenes de Stephany Abasali en el Miss Universo, quedó de segunda finalista

La Miss Venezuela, Stephany Abasali, cerró una actuación brillante en el Miss Universo quedando como segunda finalista, solo por detrás de la local, Tailandia, y México que ganó.

La presentación de Stephany estuvo marcada por su confianza, su fluidez y su puesta en escena que la hizo destacar rápidamente entre las demás competidoras.

La representante venezolana fue sorteando cada una de las etapas, logrando clasificar al TOP 30 y, posteriormente, asegurando su lugar en el TOP 12.

Sin embargo, el momento en el que más brilló de la noche fue en esta última ronda con su pasarela en traje de baño y traje de gala, la cual se ganó la ovación del público presente en Tailandia.

Todo esto la hizo acreedora para ingresar al TOP 5 donde Stephany compartió escenario con las representantes de México, Tailandia, Filipinas y Costa de Marfil.

Finalmente, la venezolana quedó de segunda finalista. Mientras, la mexicana Fátima Bosch se llevó la corona sin mayores contratiempos.

Como tercera finalista, por detrás de Venezuela, quedó Ahtisa Manalo de Filipinas, mientras que la cuarta finalista fue la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé.