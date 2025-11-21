VIDEO VIRAL: La impactante nueva apariencia de Anuel AA que preocupa a sus fans, suspende conciertos en España

El cantante Anuel AA, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey, se encuentra en el centro de las miradas, puesto que generó preocupación entre sus fanáticos por su aspecto y la suspensión de varios conciertos en España.

Medios especializados indicaron que tres conciertos de Anuel fueron suspendidos en los últimos días, incluyendo uno por lluvia. Sin embargo, uno de ellos generó especial preocupación; se trataba de problemas de salud.

La productora del show precisó que «la enfermedad del artista» generó la cancelación del concierto que se iba a realizar este domingo el Coliseum de La Coruña. Se desconocen detalles sobre los problemas de salud de Anuel.

Posteriormente, comenzó a circular en redes sociales un video de Anuel cantando corridos tumbados con un grupo de amigos en México. La apariencia del cantante no hizo más que aumentar la preocupación.

ANUEL PERDIÓ PESO

En el video se aprecia que Anuel perdió varios kilos de peso, algo que queda en evidencia cuando se aprecia su rostro. Algunos fanáticos, incluso, dijeron en redes sociales que el reguetonero se veía «demacrado».

Anuel estaba con ropa negra y medias junto a una piscina, mientras cantaba con sus amigos. El cantante parecía tener un comportamiento errático, brindando una imagen muy distinta a la que muestra en sus redes sociales.

Anuel AA reaparece en un lamentable estado físico. Ha pasado de ser el dios del trap… al dios del crack ! pic.twitter.com/bMcIo1Kzx0 — La Divorciada (@SoyLaDivorciada) November 20, 2025



Las imágenes se viralizaron y, a la vez que algunos se preocuparon, otros usuarios dejaron comentarios de otra índole. «Ha pasado de ser el dios del trap… al dios del crack», fue uno de los mensajes más populares.