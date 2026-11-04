Las fuertes declaraciones de estrella de Hollywood tras perder 90 kilos: «Mi cuerpo está destrozado»

El popular actor John Goodman, recordado por su trabajo en Los Picapiedras, El gran Lebowski y la serie Roseanne, habló sobre la pérdida de más de 90 kilogramos y sobre cómo es su nueva vida saludable

Goodman llegó a pesar 180 kilogramos hace varios años y perdió casi la mitad de su peso. Durante una entrevista para pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, reconoció que está «intentando acostumbrarme a mi cara».

El actor recordó que se negó a filmar una escena desnudo. Esto ocurrió durante la filmación de The Righteous Gemstones, la serie de HBO en la que tuvo un papel recurrente entre 2019 y 2025.

«Pensé que iba a tener que aparecer desnudo. Dije: ‘No sé. Estoy bien. Mi cuerpo está demasiado destrozado por haber perdido todo ese peso’», dijo Goodman, quien reconoció una sensación extrañar al verse al espejo.

«Es raro. Me imagino de una manera y me miro y pienso: ‘Oh, vaya’», dijo Goodman. «Es extraño. Es divertido acostumbrarse. Hay muchas cosas a las que me estoy acostumbrando», explicó.

LA ADAPTACIÓN DE GOODMAN

El intérprete reconoció que se trata de un proceso complejo y que está en una fase de adaptación. «Todavía me siento como un tipo gordo, pero está bien poder entrar en tiendas de ropa normal y comprar cosas», añadió.

Goodman sospecha que sus problemas de peso se generaron en el desarrollo de su carrera, cuando pesaba unos 100 kilos. «Estaba trabajando lo suficiente tal como estaba. No estaba loco al respecto, pero me pregunto si probablemente me saboteé a mí mismo», agregó.

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Luego de varias décadas con sobrepeso, Goodman decidió que «quería vivir mejor». En tal sentido, contrató un entrenador personal, eliminó la azúcar de su dieta y comenzó a hacer ejercicio seis días a la semana, aunque está última parte «la saltaría» si tuviera la oportunidad.