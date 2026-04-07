Caraota Show

Las fotos que no viste de la boda de Yeferson Soteldo y la colombiana Isabel García

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Soteldo

El futbolista venezolano Yeferson Soteldo se casó por el civil con la empresaria colombiana Isabel García, en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos.

«Un día que marcó nuestro para siempre. Más que una firma, fue un acto de amor y obediencia a Dios. Hoy somos uno, guiados por Él y sostenidos en su propósito: ‘y serán una sola carne’», escribió Isabel en una publicación hecha en sus redes sociales.

Leer Más

Osmel Sousa rompe el silencio: Este será el cargo que ahora tendrá en el Miss Universo
¿Confirmado el romance? Las imágenes virales de Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos en el Super Bowl
EN VIDEO | Lo que dijo Chyno Miranda en su reaparición en redes tras polémica en Tía Panchita

La boda se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil y algunos jugadores que han tenido paso por la Vinotinto reaccionaron a la publicación. Josef Martínez comentó un corazón, mientras que Josua Mejías escribió: «Que bellos».

LEA TAMBIÉN: JOSÉ ALTUVE SUPERÓ A ESTE HISTÓRICO PELOTERO PARA UBICARSE ENTRE LOS VENEZOLANOS CON MÁS DOBLES EN LA MLB

Cabe recordar que la pareja se comprometió durante la Nochebuena de 2024 en una playa del Parque Nacional Morrocoy, estado Falcón.

Yeferson Soteldo, de 28 años, tiene una larga historia con la Vinotinto, aunque por los momentos no ha contado en los planes del actual cuerpo técnico de la selección. Actualmente, juega para el Fluminense F. C. del Campeonato Brasileño de Serie A.

Soteldo es padre de cuatro hijos. Con su actual pareja tuvo a Isabella, mientras que con su expareja Elianny Jiménez tuvo a Thiago Mateo, Rihanna y Oliver.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La contundente decisión que tomó el juez tras petición de la defensa de Maduro sobre compartir pruebas con otros acusados
EEUU
Bebé
Revelan espeluznantes detalles del caso de la mujer que enterró viva a su bebé: el caso que conmociona a Yaracuy
Sucesos
Tres exfuncionarios de la PNB fueron sentenciados a 30 años de cárcel por esta razón
Detuvieron a dos PNB en Charallave por ofrecer servicios ilegales en grupos de WhatsApp
Sucesos