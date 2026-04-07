Las fotos que no viste de la boda de Yeferson Soteldo y la colombiana Isabel García

El futbolista venezolano Yeferson Soteldo se casó por el civil con la empresaria colombiana Isabel García, en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos.

«Un día que marcó nuestro para siempre. Más que una firma, fue un acto de amor y obediencia a Dios. Hoy somos uno, guiados por Él y sostenidos en su propósito: ‘y serán una sola carne’», escribió Isabel en una publicación hecha en sus redes sociales.

La boda se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil y algunos jugadores que han tenido paso por la Vinotinto reaccionaron a la publicación. Josef Martínez comentó un corazón, mientras que Josua Mejías escribió: «Que bellos».

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Cabe recordar que la pareja se comprometió durante la Nochebuena de 2024 en una playa del Parque Nacional Morrocoy, estado Falcón.

Yeferson Soteldo, de 28 años, tiene una larga historia con la Vinotinto, aunque por los momentos no ha contado en los planes del actual cuerpo técnico de la selección. Actualmente, juega para el Fluminense F. C. del Campeonato Brasileño de Serie A.

Soteldo es padre de cuatro hijos. Con su actual pareja tuvo a Isabella, mientras que con su expareja Elianny Jiménez tuvo a Thiago Mateo, Rihanna y Oliver.