José Altuve superó a este histórico pelotero para ubicarse entre los venezolanos con más dobles en la MLB

José Altuve, apodado el «Pequeño Gigante», amplió su leyenda en el béisbol profesional este domingo, 5 de abril, durante el enfrentamiento entre los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland al conectar un batazo que lo ubicó entre los tres peloteros venezolanos con más dobles en la historia de la MLB.

El camarero maracayero conectó un potente batazo hacia la banda contraria y llegó a 457 dobles de por vida, superando la marca del legendario campocorto Omar Vizquel. Ahora, se ubica solo detrás de las cifras de Miguel Cabrera y Bob Abreu.

El podio actualmente luce de la siguiente manera: Miguel Cabrera (624), Bob Abreu (574) y José Altuve (457).

¡Histórico José Altuve! José Altuve conecta su doble número 457 en su carrera de Grandes Ligas y con ello supera a Omar Vizquel en el 3er lugar histórico entre peloteros venezolanos en MLB. Por si fuera poco, es su hit 2399. Está a solo uno de los 2400. ¡Rumbo a Cooperstown! pic.twitter.com/KnYDVvBcsz — ⚾ La Tribuna Deportiva ⚾ (@eslatribuna) April 5, 2026

CERCA DE LOS 2.400 HITS

La hazaña estadística además colocó al segunda base estelar a un solo paso de alcanzar los 2.400 hits en su carrera. Tras el encuentro frente a Oakland, su cuenta personal se detuvo en 2.399 imparables.

A sus 35 años, el jugador sostiene un ritmo ofensivo que lo proyecta hacia la mítica cifra de los 3.000 hits. Ese registro se considera la llave de acceso definitiva para el Salón de la Fama de Cooperstown.

Altuve ejerce actualmente como el motor principal de la alineación de Houston, demostrando que su capacidad para impactar el juego permanece vigente a pesar del paso de las temporadas.

Los aficionados venezolanos mantienen su atención sobre el próximo turno al bate del criollo. El aragüeño busca consolidar su legado como uno de los máximos referentes del béisbol nacional en la última década.

El mundo del deporte anticipa el siguiente compromiso de los Astros para presenciar el momento en que Altuve logre el sencillo o extrabase que lo integre al selecto grupo de los 2.400 hits.