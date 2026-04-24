Las declaraciones de la hija de Michael Jackson sobre la película del Rey del Pop que causan revuelo

En medio de las buenas sensaciones que ha dejado Michael, la película inspirada en El Rey del Pop, la polémica no se ha hecho esperar y en esta ocasión ha llegado por parte de Paris Jackson y Janet Jackson, hija y hermana del cantante.

Paris Jackson reveló que alcanzó a «leer uno de los primeros borradores del guion». No obstante, dio a conocer que le parecía «deshonesto o incorrecto. Como no se tomaron medidas al respecto, seguí adelante con mi vida».

«Van a hacer lo que tengan que hacer. Una de las principales razones por las que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Una gran parte de la película complace a un sector muy específico de sus seguidores. Hay fans de mi padre que aún viven en la fantasía, y van a estar contentos con ello», comentó la hija del Rey del Pop.

«Lo que pasa con estas películas biográficas es que es Hollywood, así que esto es tierra de fantasía. No es real, pero se te vende como real y un montón de azúcar recubierto. La narrativa está siendo controlada y hay mucha inexactitud y hay muchas mentiras», añadió.

Por otra parte, La Toya Jackson reveló que su hermana Janet Jackson «amablemente rechazó» ser representada en ‘Michael’. «Ojalá todos estuvieran en la película», lamentó La Toya. «Se lo propusieron a Janet, pero dijo que no, así que hay que respetar su decisión».

FAMILIA A FAVOR DE LA PELÍCULA

Los hermanos La Toya, Marlon, Jermaine y Jackie Jackson asistieron a la premiere mundial de ‘Michael’ en Los Ángeles para mostrar su apoyo no solo al proyecto, sino también al joven Jaafar Jackson, protagonista de la historia y sobrino de Michael.

La familia participó activamente en la producción de la película. Además de las frecuentes conversaciones con los hermanos, el primer hijo de Michael Jackson, Prince Jackson, también figura como productor ejecutivo. «Estuvo presente en el set todos los días» durante el rodaje.

Su hermano Bigi, anteriormente conocido como Blanket, también participó en la promoción, desfilando por la alfombra roja en el estreno de Berlín.