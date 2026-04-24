El dardo de Mariaca Semprún sobre la película «Aún es de Noche en Caracas» de Netflix

La actriz y cantante venezolana criticó la elección de los actores de la película «Aún es de Noche en Caracas» de Netflix que fue dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, y producida por Edgar Ramírez.

A su juicio la película está «bien hecha, bien producida y bien dirigida». Sin embargo, sostuvo que hay «un tema moral y ético imperdonable».

En ese sentido, destacó que se trataría de que la protagonista de la historia no haya sido una actriz venezolana.

«En una historia como esta es una absoluta contradicción», indicó en sus redes sociales.

La película “Aún es de Noche en Caracas” me pareció bien hecha, bien producida y bien dirigida. Pero para mí hay un tema moral y ético imperdonable: que la actriz protagonista no haya sido venezolana. En una historia como esta es una absoluta contradicción. Hace tiempo que los… — Mariaca Semprun (@MariacaSemprun) April 23, 2026

Además, señaló la dura situación por la que atraviesan los actores venezolanos para conseguir proyectos.

«Hace tiempo que los actores venezolanos nos quedamos sin industria, sin TV, sin producción nacional y con muy escasas producciones de cine. Hemos pasado los últimos años buscando un espacio o rendija en la industria latina sin demasiada suerte, con muy pocas excepciones», dijo.

Resaltó que han tenido que adaptar acentos, hablar otros idiomas, incluso rogando visas de trabajo y adaptándose a otros mercados, etc.

«Y cuando hay un rol en el que de verdad encajamos, donde hay un personaje femenino venezolano, escogen a una extranjera que seguramente no ha vivido ni cerca la realidad venezolana. Muy triste y desolador», sentenció.

LA PELÍCULA «AÚN ES DE NOCHE EN CARACAS»

El filme, una adaptación de de la novela La hija de la española, de Karina Sainz Borgo, ya se proyectó en salas de Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Por lo que ahora el resto de países, en especial Venezuela, podrán observarla en Netflix.

«Aún es de noche en Caracas» relata el contexto que se vivía en Venezuela en 2017.

«En 2017, en Caracas, Venezuela, tras más de una década de destrucción bajo la revolución chavista, millones de estudiantes y ciudadanos salieron a las calles a protestar. No había luz, no había comida, no había medicinas, no había futuro», dijo Edgar Ramírez.

Tras la muerte de su madre, Adelaida lucha por sobrevivir al colapso de su país. Incluso con una nueva identidad se da cuenta de que quedarse no es seguro pero huir tampoco. ‘Aún es de noche en Caracas’ llega el 27 de marzo. pic.twitter.com/m6JypPVfKg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 27, 2026

Destacó que esta es una película «de supervivencia y horror que cuenta la historia de una mujer llevada al límite en una ciudad dominada por el miedo y la violencia», indicó.

Asimismo, el actor expresó que es una película que habla «de lo que pasa cuando te lo quitan todo. Cuando ya no tienes más opciones y lo único que te queda es sobrevivir».

«Aún es de noche en Caracas está dedicada a todos los que han sido forzados a dejar su hogar en distintas partes del mundo. Especialmente, a los más de ocho millones de venezolanos que han tenido que empezar de nuevo lejos de casa», expresó Ramírez.