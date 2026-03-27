La verdad sobre el homenaje a Celia Cruz en Venezuela: ¿Por qué es «incorrecta» la denuncia del administrador del patrimonio?

El abogado especializado en Derecho del Entretenimiento, Artista y Creador de Contenido, Manuel Felipe Mirabal, calificó de «incorrecto» el comunicado emitido por el productor musical Omer Pardillo Cid, representante legal y gestor del patrimonio de Celia Cruz, quien pretendía malponer a la Orquesta Sinfónica de Venezuela por realizar un homenaje a la cantante sin su permiso.

El jurista explicó a través de redes sociales que en Venezuela no está registrada la marca Celia, por lo que no hay impedimento para que se organice un evento con el nombre «Celia Sinfónico».

Asimismo, explicó que no se necesita autorización de Omer Pardillo Cid para poder interpretar las canciones de Celia Cruz, ya que la mayoría de sus canciones no fueron compuestas por la cantante cubana, solo interpretadas.

«Necesitarían la autorización de Sacven. En Venezuela Sacven cobra el 7.5% de la taquilla para repartirlo a través de cada uno de los autores cuyo reportorio interpreten en dicho evento», explicó.

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Para finalizar, y como último punto, destacó que no hay imágenes, fotos o videos de Celia Cruz en la promoción del evento, por lo que «se hace muy difícil sostener el argumento de la autorización».

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«Creo que este comunicado fue sumamente desafortunado. No estoy para nada de acuerdo con que se haya emitido. Trabajar con una figura pública como Celia Cruz tampoco te da el derecho absoluto en cualquier territorio. Al final no pueden evitar que se interprete el repertorio y no pueden evitar que se utilice el nombre de Celia», asentó.

«Esto que está aquí evidentemente hace ruido y malpone de una forma innecesaria a una institución como la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Omer reclama una serie de derechos que no puede ejercer. Ni la Orquesta Sinfónica de Venezuela, ni los solistas, ni el director estaban actuando mal», consideró.

Finalmente, consideró que Omer no recibió asesoramiento de la manera correcta y aseguró que la Orquesta Sinfónica de Venezuela se merece una disculpas.