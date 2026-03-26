La polémica que se armó entre el administrador del patrimonio de Celia Cruz y la Orquesta Sinfónica de Venezuela

El productor musical Omer Pardillo Cid, representante legal y gestor del patrimonio de Celia Cruz, denunció la organización de un concierto no autorizado por parte de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en homenaje a la cantante.

«Es profundamente lamentable y preocupante que, en el marco de una conmemoración histórica como el centenario de Celia Cruz, continúen ocurriendo actos de uso no autorizado de su nombre, imagen y legado», denunció el productor musical.

«En esta ocasión, nos enfrentamos a una situación particularmente grave, al involucrar a una institución de gran trayectoria y prestigio como la Orquesta Sinfónica de Venezuela lo cual genera aún mayor desconcierto y decepción. Una entidad con ese nivel de reconocimiento debería ser la primera en velar por el respeto a los derechos artísticos y la propiedad intelectual, no en vulnerarlos», añadió el productor.

Asimismo, rechazó a los artistas que usan la imagen de Celia Cruz en este tipo de homenajes. «Más preocupante aún es la participación de la artista Trina Medina quien de manera reiterada ha estado vinculada a iniciativas que utilizan el nombre y repertorio de Celia Cruz sin contar con la debida autorización de su representación legal. Este patrón no solo evidencia una conducta irresponsable, sino también un desconocimiento —o desprecio— por los derechos que protegen el legado de una de las figuras más importantes de la música latina».

«El uso indebido del nombre y la imagen de Celia Cruz, así como la reproducción de conceptos visuales asociados a proyectos oficiales como Celia Sinfónica, no solo constituye una violación legal, sino también una falta de respeto hacia su memoria, su trayectoria y las iniciativas legítimas que, a nivel internacional, se están llevando a cabo para honrarla correctamente», aseguró el administrador del patrimonio de Cruz.

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«Celia Cruz no es un concepto genérico ni de dominio público. Es una artista cuyo legado está protegido y cuya representación recae en una estructura formal que vela por su integridad, autenticidad y respeto», asentó.

Por lo cual, hizo un llamado a los organizadores, artistas e instituciones a «actuar con responsabilidad, a informarse y a respetar los procesos legales correspondientes antes de utilizar el nombre o la imagen de Celia Cruz».

«Nuestro compromiso es, y seguirá siendo, proteger su legado con la firmeza que merece», concluyó.