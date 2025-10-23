La venezolana Dani Barranco aclaró la relación que tiene con el cantante Beéle tras rumores en redes

La cantante venezolana Dani Barranco soltó una bomba en su paso por ‘La Casa Alofoke’, donde confesó que aunque sí tuvo varias salidas y encuentros con el cantante colombiano Beéle, no se trata de una relación «amorosa» sino únicamente de «amistad».
Los rumores de una posible relación de noviazgo entre ambos artistas surgieron luego de que captaran a Dani Barranco y a Beéle caminando y compartiendo un almuerzo en las pintorescas calles de Milán, Italia.
Además, Dani compartió que el fragmento que dice «estás loco maric.. ve a terapia» es su voz dentro del icónico tema «Si te Pillara» del artista colombiano.
Sin embargo, la criolla explicó que «es mi amigo, lo admiro muchísimo, es una persona de verdad increíble» y aseguró que nunca se han dado un beso, incluso, durmieron en habitaciones separadas durante su viaje.
Dani Barranco y Beéle hicieron un video juntos que se volvió viral en TikTok y que, además, alimentó los rumores en las redes sociales de un posible romance.