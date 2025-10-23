Caraota Show

La venezolana Dani Barranco aclaró la relación que tiene con el cantante Beéle tras rumores en redes

Kimberly Montilla
Por Kimberly Montilla
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La cantante venezolana Dani Barranco soltó una bomba en su paso por ‘La Casa Alofoke’, donde confesó que aunque sí tuvo varias salidas y encuentros con el cantante colombiano Beéle, no se trata de una relación «amorosa» sino únicamente de «amistad».

 

Leer Más

||
Después de ser cancelado por su actitud Bad Bunny envió mensaje que desconcertó a fans
¿Respondió a Carolina Tejera? La indirecta de Norkys Batista que se viralizó en redes
Kate Middleton volvió a la vida pública tras superar nueve meses de quimioterapia

Los rumores de una posible relación de noviazgo entre ambos artistas surgieron luego de que captaran a Dani Barranco y a Beéle caminando y compartiendo un almuerzo en las pintorescas calles de Milán, Italia.

Además, Dani compartió que el fragmento que dice «estás loco maric.. ve a terapia» es su voz dentro del icónico tema «Si te Pillara» del artista colombiano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «NO AGUANTABA MÁS, RECIBÍ BULLYING»: GABY SPANIC HABLÓ POR PRIMERA VEZ TRAS SU POLÉMICA SALIDA DEL REALITY BRASILEÑO

Sin embargo, la criolla explicó que «es mi amigo, lo admiro muchísimo, es una persona de verdad increíble» y aseguró que nunca se han dado un beso, incluso, durmieron en habitaciones separadas durante su viaje.

Dani Barranco y Beéle hicieron un video juntos que se volvió viral en TikTok y que, además, alimentó los rumores en las redes sociales de un posible romance.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Copa América de Béisbol ya no se jugará en Venezuela, esta es la razón
Deportes
En Tailandia: Arrestaron a un falso cirujano que realizaba operaciones de pene dentro de su carro, lo que descubrió la policía fue alarmante
Mundo
venezolana
El siniestro caso de una pediatra venezolana en Chile: Fue gravemente herida en su casa y lleva inconsciente un mes en un hospital
Mundo