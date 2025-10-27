La sorprendente revelación del presentador Raúl González sobre su orientación sexual y una exigencia familiar

El periodista venezolano Raúl González sorprendió a miles de personas al hablar sobre su orientación sexual y confirmar que es gay, a la vez que dio detalles de las razones que lo llevaron a mantenerlo en secreto por tantos años.

González sostuvo una íntima entrevista con la periodista Mandy Fridmann antes del lanzamiento de su autobiografía. Tras hablar por primera vez sobre su orientación sexual, el copresentador de Despierta América no pudo contener las lágrimas.

«Llega un momento en que dices: ‘Ya basta, ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres, ya basta de tener una máscara, ya basta de tratar de ser perfecto cuando la perfección no existe, ya basta con cargar con el peso de la culpa del pasado, de errores cometidos’», indicó González.

El presentador reconoció lo difícil que fue durante su carrera lidiar con las críticas, pero, a sus 54 años, logró sobrellevarlo. «Llega un momento en que tú tienes que decir: ‘Lo que puedo controlar es lo que yo controlo. Déjalos que opinen, que digan lo que quieran’», dijo.

González subrayó que su orientación sexual no es un crimen y simplemente es una persona. «He sido un ser humano que se escondió, se refugió en comida, en alcohol, en relaciones que algún momento se convirtieron tóxicas para aparentar», indicó.

GONZÁLEZ RECUERDA A SU PADRE

El conductor recordó el conservadurismo vigente en Latinoamérica y cómo algunos padres ven a sus hijos homosexuales. «Esto no es algo que se escoge porque les aseguro que no lo hubiera escogido de lo doloroso que es», agregó.

«Cuando mi papá se entera me hace jugar que esto no se sepa hasta que él se muera. Entonces yo obviamente por el amor que le tuve, el respeto que le tuve y le tengo yo se lo prometí porque entendí su vergüenza», apuntó González.

A pesar de esta compleja situación, González destacó cómo su padre pasó de la negación a un «proceso de amor tan hermoso». «Yo estuve en terapia desde que tengo 17 años precisamente para entender todo lo que estaba pasando», concluyó.

González reconoció que tuvo que «sacrificar su felicidad», aunque no se arrepiente de haber esperado para revelar su secreto. «Él se fue en paz», concluyó el conductor refiriéndose a su madre, que falleció en 2020.