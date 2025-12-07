LA SALSA ESTÁ DE LUTO: Falleció a los 99 años Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

El mundo de la salsa está de luto, después de que el legendario músico boricua Rafael Ithier, fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico, falleciera el sábado a los 99 años de edad tras complicaciones de salud.

El salsero Víctor Manuelle fue uno de los primeros en pronunciarse. «Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género: ‘Don Rafael Ithier’, no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de salsa más importante del mundo ‘El Gran Combo de PR'», escribió en redes sociales.

Señaló que Ithier fue también «el empresario más visionario, negociante y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa».

«Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima. Serán historias que nunca olvidaré», acotó.

Trascendió que Rafael Ithier estaba hospitalizado con neumonía, situación que no pudo superar.

Por su parte, Olga Tañón, escribió: «Gracias por darnos tanto, por enseñarnos tanto, por su profesionalismo, cariño y respeto». «Su contribución en la música tiene un antes y un después. Doy gracias porque tuve el honor de conocerte y compartir hermosos momentos. Te fuiste arropado por la música, por esa que llegó al mundo entero», apuntó.

SU ÚLTIMA APARICIÓN PÚBLICA

Uno de los últimos trabajos en los que participó el fundador del Gran Combo de Puerto Rico fue en el especial navideño del Banco Popular de ese país. Lo hizo junto a la histórica orquesta de salsa, reseñó Infobae.

Rafael Ithier nació el 29 de agosto de 1926 en San Juan y desde muy joven incursionó en la música, influenciado por su padre, Nicolás. Este lideraba un grupo de bohemia, y su tío Salvador fue guitarrista y segunda voz del Trío Borinquen.

Rafael Ithier es un referente del género caribeño, cuyo legado artístico y empresarial se recordará y celebrará entre los músicos y oyentes.