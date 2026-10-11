La representante de Tanzania se convirtió en la primera africana en ganar el Miss Grand International, Venezuela quedó entre las semifinalistas

La modelo africana de 30 años, Jihan Mohin Dimachk, representante de Tanzania, se convirtió en Miss Grand International 2026 y es la primera africana en triunfar en este certamen.
El certamen se llevó a cabo este sábado 10 de octubre, en una gala celebrada en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia.
La representante de Tanzania sucede a Emma Tiglao, de Filipinas, mientras la ecuatoriana Shyare Andrade consiguió el puesto de primera finalista.
La edición número 14 del concurso reunió a más de 80 candidatas de diferentes países, entre ellos Venezuela, representada por Lady Di Mosquera, quien se ubicó entre las 11 semifinalistas.
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Las participantes atravesaron varias etapas de evaluación hasta llegar a la final, en la que cinco representantes disputaron la corona internacional.
En la ronda de preguntas, la modelo abordó asuntos relacionados con la igualdad. También se refirió al respeto y la importancia de reconocer los derechos de las personas sin discriminación.
Dimachk ya tenía experiencia en los concursos de belleza. En 2016 obtuvo el título de Miss Universe Tanzania. Luego representó a su país en Miss Universo, celebrado en Filipinas en enero de 2017.
Jihan Mohin Dimachk se lleva un premio de 40 mil dólares, además de otros beneficios, como hospedaje y viajes internacionales en el tiempo que dura su reinado.
También se conoció que la ganadora tiene raíces libanesas, y ha vivido en distintos países, entre ellos Mozambique.
🇹🇿 Jihan Monih Dimachk, de TANZANIA, es la nueva Miss Grand International 2026.
Ninguna sorpresa; desde que Nawat anunció que quería a una reina de África, se convirtió en la favorita y de ahí nadie la bajó.
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— nacho con O (@NachoConO) October 10, 2026