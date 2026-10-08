VIRAL: Venezolana Lady Di Mosquera paralizó el Miss Grand Internacional con un espectacular desfile en traje de gala

El universo de los certámenes de belleza quedó completamente deslumbrado tras concretarse una de las pasarelas más virales en la gala preliminar del Miss Grand Internacional.

La representante venezolana Lady Di Mosquera se adueñó de los focos internacionales durante el desarrollo del concurso. Por lo tanto, su aparición causó un furor inmediato en las plataformas digitales.

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LOS DETALLES DEL MAJESTUOSO DISEÑO QUE LUCIÓ EN LA GALA PRELIMINAR

La destacada modelo desfiló ante el jurado calificador exhibiendo una impresionante pieza de alta costura que resaltó de forma inmediata su silueta.

La propuesta indumentaria pertenece a la exclusiva colección del renombrado diseñador zuliano Nidal Nouaihed. Además, el imponente traje de gala estuvo confeccionado artísticamente sobre una base de tul traslúcido en tono nude, decorado meticulosamente con miles de diminutos cristales que destellaban con la luz del escenario.

La participación de la venezolana avivó de gran manera las esperanzas del público de conseguir una nueva corona para el país de forma consecutiva.

Los missólogos de todo el continente elogiaron la impecable pasarela, la elegancia y la fuerte proyección escénica que demostró Lady Di Mosquera. En consecuencia, los videos de su pasarela en traje de noche se hicieron virales en cuestión de pocos minutos.

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Las destacadas evaluaciones obtenidas por la representante venezolana la perfilan de manera sólida como una de las grandes favoritas para integrar el cuadro final de finalistas de la competencia.