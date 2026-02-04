La razón por la que Lady Gaga lloró cuando Bad Bunny ganó el Grammy a Mejor Álbum

La cantante estadounidense Lady Gaga reveló este martes por qué se emocionó cuando el puertorriqueño Bad Bunny ganó el premio Grammy a Mejor Álbum del Año, convirtiéndose en el primer músico en español que gana este galardón.

Bad Bunny hizo historia en los Grammy, tanto por su premio como por su discurso defendiendo a los migrantes. Sin embargo, la reacción de Lady Gaga no pasó desapercibida entre los fanáticos.

Durante el discurso de Bad Bunny, la cámara enfocó por un segundo a Gaga y se apreció que tenía los ojos humedecidos. El medio especializado Entertainment Tonight consultó a la artista sobre estas lágrimas.

«Oh, sí. Estoy muy feliz por él y, ya sabes, lo que él significa para la gente es increíblemente importante. Es un músico brillante y un ser humano, es increíblemente amable», detalló Gaga.

LADY GAGA SOBRE EL DISCURSO

Más allá del premio, Bad Bunny aprovechó su discurso para criticar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la vez que dedicó el galardón a los migrantes. Lady Gaga no dudó en elogiar su mensaje.

«Pensé que lo que dijo fue increíblemente importante en este momento y tan inspirador. Lo que está pasando en este país es increíblemente desgarrador, y tenemos mucha suerte de tener líderes como él que alcen la voz por lo que es verdad y lo que es correcto», acotó Gaga.

Lady Gaga fue una de las principales protagonistas de la noche. Su tema Abracadabra ganó Mejor grabación dance pop y su disco Mayhem obtuvo el Mejor álbum pop vocal, además de estar nominado a Mejor álbum del año.