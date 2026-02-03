LA FOTO: Estelita del Llano volvió a caminar a dos semanas de su operación de emergencia

La cantante venezolana Estelita del Llano anunció que su recuperación sigue avanzando satisfactoriamente y ya puede caminar.

«¡De pie y con el corazón rebosante! No hay mayor satisfacción que volver a sentir la firmeza de mis pasos», comentó a través de su cuenta de Instagram.

«Gracias primeramente a Dios y la vida, a la medicina y, sobre todo, a ese mar de amor que he recibido de todos ustedes, mis queridos. Sus mensajes y oraciones han sido el motor de mi fuerza. ¡Seguimos adelante con más fe que nunca!», añadió Estelita del Llano.

El pasado 16 de enero, la intérprete de “Tú sabes” tuvo una delicada operación que requerirá un proceso de varios meses de rehabilitación y cuidados antes de poder volver a los escenarios.

A comienzos de año, la cantante de 88 años sufrió una caída, lo que le provocó una fractura, por la que la tuvieron que operar de emergencia.

El caso se hizo público después de que su hija Cecilia Wanderlinder anunciara una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos. Desde entonces ha estado compartiendo con sus seguidores parte del proceso que han tenido que superar.