La polémica razón por la que investigarán los programas de diversidad, equidad e inclusión de Disney

La Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU (FCC, en inglés) informó el viernes que investigará a Disney y su canal ABC por presuntamente cometer discriminación bajo sus programas de diversidad, equidad e inclusión.

Brendan Carr, presidente de la agencia reguladora designada por el presidente Donald Trump, divulgó una carta en X (Twitter). En ella, explica que el gigante de entretenimiento ha «desmantelado» ciertas iniciativas DEI, pero le preocupa que continúe violando normas. Dicha misiva va dirigida a su CEO, Bob Iger.

«Como saben, Disney empezó hace un siglo como una compañía estadounidense icónica. Durante décadas, Disney se centró en producir éxitos de taquilla y programación. Pero entonces algo cambió. Disney ahora ha estado enredado en muchas controversias en torno a sus políticas DEI», resaltó Carr.

El directivo de la FCC alegó que el liderazgo de Disney «lo apostó todo por formas odiosas de discriminación DEI». Esto incluso hasta el punto de «infectar» su toma de decisiones. Al mismo tiempo, señala que las leyes de comunicaciones vetan la discriminación por cuestiones de raza, color, origen, edad, religión o género.

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) March 28, 2025