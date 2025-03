«Me tocaba y me abrazaba»: Famosa actriz mexicana aseguró que fue «abusada» por un fantasma

La famosa actriz mexicana, Ivonne Montero, reveló a los medios de comunicación que enfrentó una experiencia paranormal pues, según su relato, un fantasma «abusó» de ella al «tocarla» y «abrazarla».

En ese sentido, narró que el encuentro con el supuesto espectro se generó en una de las pocas veces en las que durmió sin ropa.

«Empecé con sueños muy extraños. Empecé con sueños raros con el Diablo, que me decía ‘vengo por ti, voy por ti, te voy a encontrar’, ¿sabes? Persecuciones de repente. Empecé a escuchar voces. Me empezaron a tocar, me abrazaban, en una ocasión mientras yo estaba dormida», comentó ante los reporteros.

Montero relató que incluso, en un momento dado, abrió los ojos totalmente aterrorizada, narrando que sostuvo un encuentro cara a cara con el fantasma. «En una ocasión sí se subió a la cama con fuerza y me desperté. Era una sombra que estaba encima de mí, rezongando, feo. La verdad es que todavía me pasan cosas, pero ya no tan seguido ni tan agresivas», describió.

IVONNE MONTERO DICE QUE HA VISTO SOMBRAS

Si de por sí la historia parece algo increíble y aterradora, Montero reveló que incluso ha visto sombras de pequeños en su vivienda. Asimismo, cuenta que su hija Antonella le ha dicho que ha presenciado sombras dentro de su hogar.

«He escuchado voces de niños. He visto niños en mi casa. Mi hija en algún momento vio a un hombre subiendo las escaleras», afirmó la artista de 50 años de edad.

Aunado a esto, añadió que sostuvo un encuentro paranormal con el padre de Antonella, quien murió ya hace varios años. Aseveró que él se ha comunicado con ella y dio detalles de la manera en que se dio.

«Yo estaba teniendo una conversación con una persona con la que estaba saliendo. Fabio había fallecido recientemente y yo le estaba dejando un mensaje. Cuando estaba escuchándola, mi cara se corta y se escucha la voz de Fabio, como si él estuviera respondiendo. (Antonella) Me dijo: ‘Mami sí es él'», apuntó.