La millonaria batalla legal que Angelina Jolie ganó a Brad Pitt por una propiedad vinícola en Francia

La actriz Angelina Jolie ganó la larga batalla legal que tenía con su exesposo Brad Pitt por el control de Château Miraval, una propiedad vinícola ubicada en el sur de Francia y valuada en más de 160 millones de dólares.

El conflicto legal por esta finca es de larga data y forma parte de las distintas batallas de Jolie y Pitt en los tribunales. Se trataba de uno de los principales puntos de discordia entre ambos.

Luego de varios años en tribunales, el juez falló a favor de Jolie. En tal sentido, la actriz podrá vender su participación en la finca, gracias a que la justicia rechazó los intentos de Pitt por bloquear la transacción.

De acuerdo a la resolución judicial a la que tuvo acceso Vanity Fair, Jolie tiene derecho a disponer de su parte de la propiedad. Esto se debe a que ambos invirtieron en la finca durante su matrimonio.

La finca tiene un valor de 164 millones de dólares y es uno de los activos más valiosos de la expareja. El entorno de Jolie celebró la decisión judicial, alegando que la actriz debe gestionar sus inversiones tras el divorcio.

BATALLA DE JOLIE Y PITT

El conflicto se intensificó en 2022, cuando Pitt demandó a su exesposa por la venta de su parte de la propiedad a la empresa Tenute del Fondo. Jolie obtuvo 67 millones de dólares, pero el actor sostuvo que infringió el acuerdo informal de que ninguno podía vender su participación sin el consentimiento del otro.

A pesar de las exigencias de Pitt, el tribunal consideró que no presentó suficientes argumentos y dio luz verde a la venta de Jolie. Igualmente, la decisión quedó sin perjuicio, de manera que todavía puede apelar.

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Jolie y Pitt han protagonizado varias batallas legales por los bienes que adquirieron juntos durante el matrimonio. Aunque el caso de la finca era uno de los más destacados, hay otros conflictos que siguen a la espera de una resolución.