«La lluvia también tiene su encanto»: Silvestre Dangond cantó bajo un torrencial aguacero durante concierto en Valencia

El cantante colombiano Silvestre Dangond causó furor este sábado 7 de noviembre, durante un concierto en Valencia, estado Carabobo, donde se desató un torrencial aguacero que no impidió la actuación de la estrella del Vallenato.

A través de videos publicados en redes sociales se puede ver a Dangond ofreciendo su espectáculo cargado de energía. Los asistentes al concierto tampoco se quedaron atrás, pues permanecieron debajo de la lluvia interpretando los éxitos del cantante en pleno aguacero.

De hecho, el artista mantuvo el ritmo del concierto sin interrupciones, lo que demostró el compromiso con su público.

Durante la presentación, Dangond animaba a los asistentes a quienes le decía: “Cuando venga el coro, me mojo con ustedes”, lo que provocó la euforia de los fans.

En sus redes sociales, el cantante publicó un video que acompañó con estas palabras. “La lluvia también tiene su encanto!!! Qué bonito fue encontrarnos en medio de ella! Te amoooo mi Venezuela”.

Silvestre Dangond se encuentra en Venezuela presentando su gira mundial «El Baile de Todos».

Se espera que se presente en Maracaibo, estado Zulia, el 16 de noviembre y el Mérda el 21. Mientras que ya tiene pautada su presnetación en las Ferias de San Sebastián, en el estado Tachra, para enero del 2027.