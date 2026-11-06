EN VIDEO: Mon Laferte sufrió golpe en el ojo luego de que fanática le lanzó un teléfono en pleno show

La cantante chilena Mon Laferte recibió un fuerte golpe en el ojo en pleno show en Las Vegas durante su gira Femme Fatale Tour después de que una espectadora le lanzara su teléfono de forma completamente inesperada y directo al rostro.

El incidente ocurrió específicamente en el Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort, y obligó a la artista a detener su actuación por unos minutos y bajar del escenario para recibir atención.

La agresión quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa el momento mientras la artista interpretaba Amárrame.

¿Qué le pasa? Durante un show en Las Vegas, Mon Laferte fue agredida por una “fan” que le aventó un celular a la cara. La cantante suspendió unos momentos el concierto y la agresora, retirada del lugar. https://t.co/C3wH39Jkrr — ALEJANDRO VILLALVAZO 🧠 (@VILLALVAZO13) November 6, 2026

De inmediato, todos los asistentes empezaron a reprochar y abuchear a la mujer que le había lanzado el teléfono a la cara a la cantante. Asimismo, el personal de seguridad identificó a la agresora y para evitar que la situación escalara la retiraron del recinto.

A pesar de que el golpe pudo haber tenido consecuencias graves, Mon Laferte decidió continuar con su presentación tras una breve pausa.

🇺🇸 Sahnede şarkı söylerken yüzüne telefon fırlatıldı. Şilili şarkıcı Mon Laferte’nin Las Vegas konserinde seyircilerden bir kadın, cep telefonunu doğrudan ünlü sanatçının yüzüne attı. Şarkıcı konsere ara vermek zorunda kaldı, kadın ise salondan çıkarıldı… https://t.co/Y31vQ1XTzR — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) November 6, 2026

Tras el incidente Mon Laferte ha subido varias publicaciones e historias a sus redes sociales, pero en ninguna ha hecho referencia al percance que sufrió.

El concierto en Las Vegas formó parte del Femme Fatale Tour, una gira internacional con la que la intérprete promociona su más reciente etapa musical y que contempla presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Tras su paso por Las Vegas, la artista tiene previsto continuar con sus actuaciones en San José y Los Ángeles, donde concluirá el recorrido norteamericano el 7 de noviembre.