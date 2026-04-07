La inusual aparición de Diego Maradona en nueva serie de Harry Potter que se hizo viral

La serie de Harry Potter sigue dando de qué hablar y en esta ocasión se hizo viral entre los fanáticos del fútbol luego de que un usuario descubriera una foto de Diego Armando Maradona que se ve durante aproximadamente un segundo.

Desde que un usuario reveló el dato en redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo de seguidores del fútbol en Argentina. La postal de Maradona aparece, desenfocada, alrededor de los treinta segundos de «Harry Potter: El arte detrás de la magia».

La foto está pegada en una pared debajo de las escaleras, en el lugar donde se encierra Harry en la casa donde vive antes de ir a Hogwarts. Asimismo, aclararon que en el primer teaser de Harry Potter y la piedra filosofal, lanzado días atrás, el pequeño mago aparece en ese escenario, pero la figurita no se ve.

Luego de hacerse viral este curioso dato, muchas personas empezaron a indagar el por qué está la foto de Maradona allí. Lo cierto, es que no parece haber mayor misterio más allá de que en Inglaterra son muy fanáticos del fútbol. Ninguno de los directores de arte parecen tener que ver con Argentina, ya que no participaron en producciones en el país ni nacieron en él.