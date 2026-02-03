La inesperada revelación de la actriz María Gabriela De Faría sobre María Corina Machado

La talentosa actriz venezolana, María Gabriela Faría, confesó que le gustaría interpretar a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, si llegaran a hacer una película sobre ella en Hollywood.

El tema salió durante una entrevista para Connector House en la que le estaban hablando sobre su trabajo en Superman y le preguntaron ¿Dónde grabó la parte fría? A lo que ella respondió: «En Svalbard en Noruega».

En ese momento uno de los presentadores salió adelante y dijo: «Ponme un sonido ahí, porque hay una conexión, fíjate. Los de Rawayana sabían lo que iba a pasar y Mary grabó en Svalbard, ahí en el mismo país donde le dieron el premio a María Corina».

«Y una es María Corina y la otra María Gabriela, demasiadas coincidencias. Este es un momento conspiranoico ¿Mary, será que tú vas a interpretar a María Corina en una película en Hollywood? «, añadieron los presentadores.

Ante esta pregunta María Gabriela Faría respondió sin titubear: «Ustedes lo dirán en joda, pero yo me pregunto ¿Quién más pudiera hacerlo?», dijo entre risas.

En ese momento, otra de las presentadoras encontró otra conexión: «Además el esposo fue el de Simón, ella tiene que ser María Corina. Dios mío, Simón dos, el regreso del Libertador», continuaron.