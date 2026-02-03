Caraota Show

La inesperada revelación de la actriz María Gabriela De Faría sobre María Corina Machado

Por Angel David Quintero
La talentosa actriz venezolana, María Gabriela Faría, confesó que le gustaría interpretar a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, si llegaran a hacer una película sobre ella en Hollywood.

El tema salió durante una entrevista para Connector House en la que le estaban hablando sobre su trabajo en Superman y le preguntaron ¿Dónde grabó la parte fría? A lo que ella respondió: «En Svalbard en Noruega».

En ese momento uno de los presentadores salió adelante y dijo: «Ponme un sonido ahí, porque hay una conexión, fíjate. Los de Rawayana sabían lo que iba a pasar y Mary grabó en Svalbard, ahí en el mismo país donde le dieron el premio a María Corina».

«Y una es María Corina y la otra María Gabriela, demasiadas coincidencias. Este es un momento conspiranoico  ¿Mary, será que tú vas a interpretar a María Corina en una película en Hollywood? «, añadieron los presentadores.

Ante esta pregunta María Gabriela Faría respondió sin titubear: «Ustedes lo dirán en joda, pero yo me pregunto ¿Quién más pudiera hacerlo?», dijo entre risas.

En ese momento, otra de las presentadoras encontró otra conexión: «Además el esposo fue el de Simón, ella tiene que ser María Corina. Dios mío, Simón dos, el regreso del Libertador», continuaron.

 

