La inesperada prenda que le robaron a Elena Rose durante un concierto en Washington

La cantante venezolana, Elena Rose, sorprendió a sus seguidores tras revelar que sufrió el insólito robo de una pantaleta que tenía en su camerino durante un concierto en Washington, EEUU.

En sus historias de Instagram, la intérprete calificó lo ocurrido como «muy loco». «Se robaron de mi camerino una panti que uso para el show. Ay no, no lo puedo creer», precisó en medio de risas.

Posteriormente, mostró un video del momento donde se entera que le robaron la pantaleta. «¿Alguien tomó la panti?», preguntó uno de sus asistentes, a lo que la criolla contesta: «Yo no. No me digas que no robaron la pantaleta».

Luego, con una cara de sorprendida, que luego pasó a preocupación, Elena Rose manifestó: «Maric* se robaron mi pantaleta, no te lo puedo creer. Esa es la del show. Toño no me estoy riendo, no es un chiste»**.

SE TOMÓ EL ROBO DE LA PANTALETA CON BUEN HUMOR

Tras un silencio breve, la artista venezolana comenzó a reírse de la situación. «No lo puedo ni creer, alguien se la llevó. Toño estás demasiado despedido, te lo dije», bromeó entre risas.

Poco más tarde, dijo que este mismo domingo tenían que salir a comprar otra pantaleta para su siguiente show. Además, en otra historia, se le ve en bus camino a Nueva York para su siguiente presentación. «Gracias Dios. Gracias, de pana, ustedes son hermosos», dijo.

Para seguir bromeando sobre lo ocurrido, reposteó una historia con una imagen alusiva a un cartel de «se busca», con el escrito: «se busca la pantaleta de la luz. Se rumorea que tiene poderes mágicos y un ritmo inigualable. Visto por última vez: después de su épico show en Washington».

Elena Rose acompañó esa historia con una risa, demostrando así que, más allá del hurto, hizo de una situación adversa una anécdota divertida que seguramente recordará con el paso de los años.