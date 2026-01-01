«Ahora somos tres»: Daniela Alvarado y José Manuel Suárez presentaron a su hija Olivia

Los actores Daniela Alvarado y José Manuel Suárez presentaron en la madrugada de este jueves a su hija, Olivia. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y miles de fanáticos quedaron sorprendidos.

Alvarado publicó una fotografía junto a Suárez y su hija en Instagram. Junto a la imagen, en donde se ve a los padres abrazando y compartiendo con la niña, la actriz escribió un breve texto dando algunos detalles.

«¡Tanto que agradecer, tanto que decir, aunque por ahora solo queremos desearles un muy Feliz 2026! Si, “queremos”, porque ahora somos tres», dijo Alvarado. «Para quienes fueron nuestros cómplices y mantuvieron la discreción: Gracias», acotó.

Alvarado ni Suárez habían hecho comentarios sobre su hija y se desconoce cuándo llegó al mundo. Igualmente, los actores dejaron claro que, en un futuro, podrían revelar más detalles sobre Olivia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Alvarado (@danialvarado323)



«Por ahora solo queríamos pasar por aquí para decirles que los amamos mucho y que deseamos que este 2026 sea maravilloso y bendito. Cuando nos sintamos un poquito más preparados, y desde el amor y la prudencia, les contaremos más», añadió.

ALVARADO SE SIENTE MÁS TRANQUILA

Unas horas después de la publicación, Alvarado publicó dos historias en su cuenta de Instagram. A la vez que agradeció los buenos deseos de sus seguidores, también reconoció que se siente más tranquila ahora que hizo pública la llegada de Olivia.

«Estamos muy felices y estoy más tranquila porque ahora puedo hablar con toda mi casa sin estar en una pared», dijo Alvarado, mientras señalaba algunos de los juguetes de Olivia en la terraza del apartamento.

Alvarado concluyó que se encuentran en un momento muy feliz de sus vidas. «Todo a su ritmo y a nuestro tiempo. Poquito a poquito. Téngannos un poquito de paciencia porque a veces da miedo», acotó Alvarado.