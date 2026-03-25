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La impresionante fortuna que dejó el dueño de OnlyFans al morir, estaba en una lista de multimillonarios

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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El empresario y programador Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma de suscripción OnlyFans, murió la semana pasada a los 43 años, dejando una impactante fortuna.

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Tras tener varios proyectos en contenido para adultos, Radvinsky adquirió en 2018 la mayor parte de OnlyFans. Gracias al gran crecimiento que tuvo la plataforma, el empresario recopiló un destacable patrimonio.

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De acuerdo a la revista especializada Forbes, Radvinsky tenía una fortuna estimada de 4.700 millones de dólares en el momento de su muerte. Este patrimonio lo ubicó en el puesto 908 en la lista anual de multimillonarios.

El incremento de su fortuna se vio directamente relacionado con el crecimiento de OnlyFans. Tras la llegada de Radvinsky a la empresa, se convirtió en una de las compañías más rentables, pero también polémicas, del mundo.

EL MODELO DE ONLYFANS

La estrategia financiera de OnlyFans es clara: recibe el 20% de todos los pagos hechos a creadores de contenido, quienes mantienen el 80% restante. Tan solo en 2024, los usuarios gastaron 7.200 millones de dólares.

Radvinsky amasó su gran fortuna gracias a este modelo, especialmente mediante los importantes dividendos que se pagó a sí mismo. Forbes precisó que entre 2021 y principios de 2025, el empresario obtuvo 1.800 millones de dólares por esta vía.

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OnlyFans recibió 1.400 millones de dólares en ingresos durante 2024 / Archivo

Los significativos ingresos convirtieron a Radvinsky en uno de los mayores beneficiarios de dividendos en cualquier empresa privada con sede en Reino Unido. A esto se sumaron inversiones en empresas tecnológicas.

Radvinsky, nacido en Ucrania y criado en Chicago, murió el pasado viernes, 20 de marzo, tras una larga lucha contra el cáncer. OnlyFans emitió un comunicado y manifestó su tristeza por la noticia.

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