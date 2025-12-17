J Balvin reveló que sufrió un infarto en pleno concierto en Medellín, esto dijo el médico

El cantante J Balvin tuvo un infarto en medio de un concierto en Medellín y que estuvo «clínicamente comprobado».

Vale recordar que el artista viene de hacer varios conciertos del más alto nivel en el estadio Atanasio Girardot, con la colaboración de más de 20 artistas.

La información salió a la luz gracias a un video filtrado donde se le escucha al cantante conversar con algunos integrantes de su equipo de trabajo y les cuenta lo ocurrido.

«A mí me dio un infarto en el concierto de Medellín. Hablo de verdad maric.. que me dio un infarto. ¿Usted lo sabe? Un infarto. O sea, clínicamente, sí», comentó J Balvin.

«El médico me dijo: ¿Se va a morir ya o qué va a hacer? Además, si usted busca videos por ahí en TikTok, me va a ver por ahí comiendo helado porque yo pensaba que tenía la glucosa abajo», añadió J Balvin.

Por suerte, señaló que sus médicos de confianza lograron estabilizarlo y el episodio no pasó a mayores.

POLÉMICA CON RESIDENTE Y BAD BUNNY

Recientemente, J Balvin rompió el silencio en una entrevista con el youtuber Ibai Llanos donde habló abiertamente sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny.

Todo inició cuando Balvin, a finales de 2021, incitó un boicot a los Latin Grammy al considerar que el reguetón y otras manifestaciones ligadas no estaban siendo debidamente reconocidas por la Academia Latina de la Grabación.

Cuando la noticia se hizo viral, Residente lo acusó de falta de coherencia, talento y valores. Además, grabó una sesión con Bizarrap en la que lo señaló de hacer “comida chatarra”.

Más tarde, en 2023, Bad Bunny también arremetió contra el colombiano en su canción Thunder y Lightning, en la que cantó: «Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin».

«Cuando tuve todas estas situaciones, la situación con Residente o situaciones complicadas mediáticamente, con canciones y cosas que nunca pensé que me iban a suceder, fue muy frustrante porque nunca pensé que me iba a ver en problemas, ni en tiraderas, ni en cosas mediáticas, ni vueltas de esas», afirmó.

Cuando Ibai preguntó si intentó arreglar las cosas con Residente, el colombiano respondió: «Yo creo que todo empieza desde perdonarse a uno mismo, porque cuando uno tiene rencor y tiene odio hacia alguien, ese es un veneno que se lo está tragando es uno. Uno se está envenenando. Si tú odias a alguien o tienes un resentimiento, a la otra persona posiblemente ni le importe. Entonces, el que se está envenenando es uno mismo».

«Yo creo que todo empieza por perdonarse uno y decir, ‘bueno, tengo que sacar esta emoción y este sentimiento y este dolor, si no voy a vivir con un peso acá’. Y afortunadamente, ya se fue todo eso”, declaró, añadiendo que desde su lado no tiene problemas con Residente.

«Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente, a pesar de lo que haya pasado, pero eso es parte de la madurez. Y posiblemente después veo atrás y digo: ‘De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas y para darme cuenta que no soy intocable’. Quizás en algún momento me sentí así», reconoció.

Además, señaló que no tiene ningún problema con Bad Bunny. «Ahora no estoy pensando en el número uno. Ahora estoy feliz con lo que pasa con Benito. Por ejemplo, con Bad Bunny, y lo puedo celebrar y lo puedo ver desde un punto que, si lo hubiera visto el J Balvin de hace seis, cinco años atrás, estaría dándome contra las paredes. No, ahora creo que estoy desde una perspectiva de celebrar el éxito de mis colegas».

Finalmente, admitió que hizo falta a Bad Bunny como invitado en sus fechas en Medellín y Bogotá.

«Benito hizo falta, obviamente que hizo falta. Pero ya llegará el momento donde nos verán juntos de una manera muy genuina», sentenció.