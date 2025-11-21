La extraña reacción de Nawat Itsaragrisil al ser preguntado sobre la victoria de Fátima Bosch en el Miss Universo

Caraota Show

En medio de toda la polémica que ha desatado la victoria de la representante de México, Fátima Bosch, en el Miss Universo, la extraña reacción del director de Miss Tailandia, Nawat Itsaragrisil, no ha pasado desapercibida.

«Oh, no puedo decir nada sobre el resultado, pero siempre lo respeto. Si los jueces y la organización ya lo han decidido, tenemos que aceptarlo», respondió Nawat a la prensa cuando le preguntaron sobre qué pensaba de la coronación de la mexicana, con quien tuvo una fuerte polémica días atrás.

No obstante, expresó su deseo de que los fans acudieran a redes sociales para dar sus opiniones con respecto a la mexicana. «Pero, por cierto, depende de lo que piensen los fans del concurso de belleza. Estoy esperando ver los comentarios desde sus casas», afirmó.

Sin embargo, su reacción no acabó allí y poco después escribió dos breves mensajes es sus historias de redes sociales que desataron aún más las especulaciones.

“Diez mil millones de palabras que no se pueden decir”, dijo en el primero de los mensajes, que ha dado mucho de que hablar.

Poco después compartió un segundo mensaje que dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas. «He hecho lo mejor que pude al máximo», reseñó.

