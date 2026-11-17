El cantante español David Bisbal despidió este martes a su perrita Nala, dedicando un emotivo video y su canción «Mi Princesa» a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. La noticia sobre el fallecimiento de su adorada Chou Chou, la recibió en medio de su más reciente presentación en Puerto Rico, como parte de su gira Eternos por América Latina.

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«Hoy quiero dedicarle esta canción, Mi princesa, que canté hace tan solo unos días en Puerto Rico. Nunca imaginé que, después de aquel concierto, nos tocaría despedirnos de ella para siempre», fueron parte de las palabras que escribió el cantante en la publicación que recopila 50 segundos de memorias junto a su adorada perrita, que llegó a la familia siendo tan solo un cachorro… «Desde entonces ha visto crecer a mis hijos. Los ha visto jugar, correr, abrazarla… Siempre estaba ahí, formando parte de nuestras vidas».

El intérprete, casado con la venezolana Rosanna Zanetti, aseguró en el escrito que tras tantos años de convivencia con su mascota le permitieron conocer de memoria su tacto, «podría cerrar los ojos y reconocerla con solo acariciarla, darle un beso en el hocico, sentir su pelo, sus patas, sus abrazos».

«Ahora nuestra casa tendrá un vacío sin ella. Porque hay seres que llegan a tu vida y se convierten en familia. Y ella siempre será parte de la nuestra», concluyó Bisbal, al tiempo que agradeció a su mascota haberles dado tanta felicidad y cariño. «Te vamos a echar muchísimo de menos️».

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