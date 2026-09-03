La confesión de Édgar Ramírez sobre famosa locutora venezolana que dejó sin palabras a todos: «Fuimos novios»

El actor venezolano Edgar Ramírez sorprendió este miércoles a sus seguidores tras revelar que hace años tuvo un noviazgo con la locutora y actriz Ana María Simón.

«Yo estaba en el segundo año de la universidad y firmábamos en Barcelona, en oriente, y ahí nos enamoramos. Ana María y yo fuimos novios, nos empatamos después de eso. Como dos años», contó durante una entrevista con la propia Ana María.

«Yo era un chamito, yo tenía de 19 para 20 y tú tenías como 23 y todo el mundo se mamaba gallo porque estabas asaltando cuna, recuerdo. Nos conocimos allí y de ahí vino el flechazo, el noviazgo y después la amistad más bella del mundo», recordó Ramírez.

Asimismo, destacó lo incondicional que ha sido ella para él. «No hay un momento que yo recuerdo que Ana María no haya estado allí para mí. Ha sido una amistad y un amor de toda la vida».

Además, recordó algunas de las anécdotas durante la relación. «Estar empatado con Ana María en esa época era como el pescadito Dory. Recuerdo que fuimos una navidad a mi casa y estaba toda mi familia, como 40 personas, y eso era como un centro comercial, gente que pasaba todo el tiempo, nosotros llegamos el 24 en la mañana, manejando desde Caracas y recuerdo que de repente agarra mi papá, que en paz descanse, y le dice ‘ven Ana María para que conozcas a mis suegros’, el papá de mi mamá, y se presentan».

«Entonces al rato estamos comiendo, un montón de gente sentados en la mesa y de repente llega una tía mía y le dice ‘papá mira, para que conozcas a la novia de catire, mira Ana María te presento a mi papá, y Ana María ‘Mucho gusto, yo soy Ana María Simón’ y mi abuelo como que ‘Ya va, bueno, mucho gusto mija’. Y en la noche, no sé qué pasó y un primo mío le dice: ‘Mira Ana María no sé si has conocido ya a mi abuela y a mi abuelo’ y Ana María por tercera vez le dice ‘Mucho gusto, señor, cómo esta’ y él ‘Pero bueno mija, cuantas veces se va a presentar'», contó entre risas.