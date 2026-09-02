VIRAL: El impactante traje típico que usó Mística Núñez en el Miss Mundo que causó furor

La representante de Venezuela en el Miss Mundo, Mística Núñez, sigue dando de qué hablar y en esta ocasión rindió tributo a una de las mujeres más valientes en la historia del país, Josefa Camejo, también nacida en el estado Falcón.

«Inspirado en la gran heroína de Paraguaná, este traje es más que un diseño: es un símbolo vivo de coraje, determinación y liderazgo. Josefa Camejo rompió esquemas en la gesta independentista al liderar la provincia falconiana por la causa patriota», indicó la organización Miss Venezuela.

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«Mística toma esa misma antorcha para llevar el espíritu de la mujer venezolana al escenario del 75° Aniversario del Miss Mundo», añadió.

Esta obra de arte nació de la conceptualización e investigación histórica del diseñador Nidal Nouaihed inspirado en Mística y sus raíces, mientras que el diseño estuvo a cargo de Carlos Pérez.

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El traje fusiona la elegancia aristocrática con la autoridad militar del siglo XIX. Confeccionado en terciopelo azul real con intrincados bordados dorados, destaca por sus alamares tradicionales, matices en rojo óxido y una majestuosa falda de encaje en capas.

La espada a la cintura, el bastón de mando y una mantilla, completan este diseño que celebra el trabajo de Mística y de la mujer falconiana, según precisó la organización.

Cabe destacar que todo esto forma parte de los eventos previos del Miss Mundo. La gala final se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre.