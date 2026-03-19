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La canción de Rawayana y Neutro Shorty en homenaje a los peloteros venezolanos tras ganar el Clásico Mundial

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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La agrupación Rawayana y el cantante Neutro Shorty estrenaron una nueva canción dedicada a los peloteros venezolanos tras ganar el Clásico Mundial de Béisbol.

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La canción está titulada «Jugando chapita» y rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.

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«Le tenemos un regalo a los campeones mundiales. Junto con mi compañero de la salsa Neutro Shorty. Atentos que los quiero ver insoportables», indicó Rawayana antes del estreno del tema.

La canción está cargada de referencias culturales a Venezuela. «Jugando chapita nos ganamos la vida y ahora la matamos en las Grandes Ligas», reza parte de la canción.

 

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Incluso la canción incluye un guiño al emblemático tema «Magallanes será campeón», una referencia que cobra especial sentido en el contexto actual del béisbol venezolano luego que Navegantes quedó campeón en la última temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

EL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL 

La noche del martes, 17 de marzo, en Miami (EEUU), quedará grabada para siempre en la memoria del venezolano, luego de que se lograra el primer título en la historia del Clásico Mundial de Béisbol tras derrotar 3-2 a Estados Unidos en una final cargada de tensión y simbolismo.

«Queríamos que Venezuela estuviera en victoria, unida, feliz. Esa era nuestra tarea», expresó el mánager Omar López, agradeciendo a Dios por la sabiduría que —según dijo— permitió que el plan que tenía la selección se cumpliera.

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Asimismo, López relató a Telemundo que las últimas horas han sido intensas y casi sin descanso. Contó que estuvo hasta las 5:00 de la mañana en el hotel, conversando con coaches y jugadores, repasando detalles del camino recorrido.

Recordó que el proyecto comenzó hace más de ocho meses, cuando el torneo fue reprogramado y se reorganizó todo el plan de trabajo.

Ahora, mientras los peloteros regresan a sus entrenamientos de primavera en Grandes Ligas, señaló que él mismo intenta retomar la rutina, aunque admite que la emoción sigue a flor de piel.

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