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La Academia Latina de la Grabación nombra a Daddy Yankee Persona del Año 2026

Por Caraota Digital
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EFE/ Isaac Reyes

(EFE).- El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación por su larga trayectoria, reconocimiento que será entregado el próximo 11 de noviembre en Las Vegas durante la Semana del Latin Grammy.

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Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, será homenajeado por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete, así como por su impacto en la globalización del reguetón y sus esfuerzos humanitarios, detalló la organización en un comunicado.

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Considerado una figura clave en la evolución del género urbano, su carrera ha estado marcada por la resiliencia, la creatividad y la superación personal, agregó.

El reconocimiento «es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito. Es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura», dijo el cantante en la nota.

«Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina«, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

DADDY YANKEE, UN SÍMBOLO PARA LA MÚSICA LATINA

Desde sus inicios en los barrios Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee desarrolló un estilo propio que reflejaba realidades sociales complejas. En un contexto donde el reguetón enfrentaba estigmas, el artista contribuyó a su legitimación cultural y expansión internacional.

Su consolidación global llegó en 2004 con el álbum ‘Barrio fino’, que vendió más de ocho millones de copias. Y permaneció 24 semanas en el primer lugar de la lista Billboard Top Latin Albums.

El éxito de ‘Gasolina’ marcó un punto de inflexión en la música latina y llevó el reguetón a audiencias internacionales.

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A lo largo de su carrera, ha logrado múltiples éxitos como ‘Limbo’, ‘Con calma’ y ‘Dura’. Posicionándose en los primeros lugares de popularidad en varios países.

Asimismo, su participación en ‘Despacito’, junto a Luis Fonsi y Erika Ender, representó un fenómeno global sin precedentes. Logró récords históricos en listas musicales y miles de millones de reproducciones.

En 2022, el artista anunció su retiro de la música profesional con el álbum ‘Legendaddy’. Y la gira ‘La última vuelta World Tour’, una de las más exitosas en la historia de la música latina, indicó la academia.

 

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