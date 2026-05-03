Kylie Jenner en nueva polémica: Fue demandada por una segunda exempleada doméstica que le acusa de estos abusos

Kylie Jenner enfrenta una nueva polémica después de que una segunda exempleada doméstica, de nombre Juana Delgado Soto, la demandara a ella y a su empresa Kylie Cosmetics de «entorno laboral plagado de acoso», discriminación y abusos.

Los documentos judiciales obtenidos por Los Angeles Times señalan también a la supervisora Itzel Sibrian y a las entidades Tri Star Services y La Maison Family Services.

Delgado Soto denunció discriminación racial, impago de salarios y el acoso constante dentro de las propiedades de la empresaria de 28 años. Sostuvo que Jenner y sus asociados omitieron medidas básicas para prevenir estas conductas, permitiendo que el trato hostil escalara de manera sistemática.

La demandante inició sus labores en 2019, pero afirma que las condiciones empeoraron drásticamente en 2023 cuando Sibrian asumió la supervisión del personal. El relato judicial detalla que la administración negó a la trabajadora sus descansos obligatorios para comer o reposar durante años.

Soto presentó una queja formal ante recursos humanos en 2024 tras sufrir humillaciones constantes por su acento, origen y estatus migratorio. En ese sentido, la empleada asegura que su superior la insultó directamente y la llamó «estúpida» en reiteradas ocasiones frente a otros compañeros de trabajo.

La demanda indica que la empresa suspendió a Sibrian temporalmente, pero su posterior reincorporación desató represalias inmediatas contra la denunciante. Los supervisores redujeron el salario de Soto, aumentaron desproporcionadamente sus tareas y modificaron sus horarios para desestabilizar su vida personal.

OTROS MALOS TRATOS CONTRA DELGADO SOTO

El documento revela que la trabajadora perdió su propia fiesta sorpresa de cumpleaños por exigencias laborales de Kylie Jenner. Además, la administración le negó el tiempo necesario para procesar el fallecimiento de su hermano, un evento que marcó un punto crítico en su relación laboral.

Varios compañeros cuestionaron la veracidad de su luto e insinuaron que mentía sobre la muerte de su familiar para faltar al trabajo. Según Delgado Soto, otros empleados tiraban basura deliberadamente al suelo para obligarla a recogerla como una forma de humillación y castigo adicional.

La situación explotó en abril de 2025, cuando la mujer dejó una carta personal sobre la camilla de masajes de Jenner antes de una sesión. En el texto, la empleada describía su profundo desgaste emocional y expresaba su esperanza de que la celebridad ignorara los abusos.

La respuesta de la administración llegó al día siguiente con amenazas de despido inmediatas por haber contactado a la dueña de la casa. Los supervisores le prohibieron estrictamente mantener cualquier tipo de contacto visual o interacción directa con Jenner a partir de ese momento.

Soto denunció también restricciones físicas extremas, como la prohibición de beber agua dentro de la mansión, refiriéndose al líquido como «el agua de Kylie». Los jefes limitaron su acceso al baño y le impusieron tareas degradantes, entre las que destaca la limpieza de la caseta del perro.

DETERIORO DE SALUD MENTAL

El maltrato constante provocó un deterioro grave en la salud mental de la empleada, quien manifestó sufrir cuadros de ansiedad e insomnio. En agosto de 2025, Delgado Soto notificó a sus superiores que no podía continuar debido al sentimiento de maltrato y la nula intervención de la empresa.

Ahora, la justicia analiza ahora los testimonios de este presunto clima de hostilidad mientras el equipo de Jenner mantiene un silencio absoluto sobre la demanda.