Joaquina defiende a su ‘generación de cristal’: «Es motor de cambio, también en Venezuela»

La llamada 'generación de cristal', a la que pertenece la cantante Joaquina, no es tan frágil como dicen, según esta artista de 21 años que lleva un año recorriendo el mundo con su gira 'Al romper la burbuja' y ha comprobado que los jóvenes de su edad «son motor de cambio» en muchos países, incluida su Venezuela natal.

En una entrevista con EFE en Madrid, adonde ha acudido para actuar en dos programas de televisión de máxima audiencia, la artista, que obtuvo el Grammy Latino a la Mejor Artista Nueva en 2023, celebró que la gira internacional le ha permitido «materializar en la vida real» lo que había construido en redes.

En los conciertos pudo encontrarse con muchos de los seguidores que tiene en internet, aunque no logró actuar en Venezuela, el país donde nació y del que se fue con sus padres con solo seis años. «Es mi sueño más grande, pero ahora no es buen momento», dijo.

Aunque ha vivido toda la vida en Miami, se siente muy ligada a Venezuela. Está en contacto con muchos compatriotas en redes y su impresión es que allí el motor del cambio «es la gente joven», como también lo es en muchos otros países.

El año en el que las revueltas de su generación han hecho caer gobiernos en países como Nepal y Madagascar, Joaquina lamenta que «en Venezuela todavía no han podido», pero subraya que «el intento ha existido y muchos jóvenes han dado su vida».

«Creo que el motor es la gente joven, obviamente la gente mayor también, pero creo que no solamente en Venezuela, en todos los países del mundo, son el motor», añadió.

TODOS CONECTADOS

Su generación ha sido duramente criticada por vivir dentro de las redes y acusada de tener poca capacidad para enfrentarse al mundo real. Sin embargo, ella tiene «mucha fe» y está convencida de que «pueden hacer muchas cosas buenas».

«Seamos del país que seamos, tenemos algo en común: la cantidad de información que procesamos -afirma-. Siento que ninguna otra generación en el pasado ha tenido que vivir su vida y crecer y golpearse y aprender procesando la cantidad de información que nosotros tenemos que procesar».

«Eso tiene su lado malo -reconoce-, porque a veces es fácil perderse y nuestros principales problemas son saber manejar eso y la salud mental».

«Pero también tiene su lado bueno -añade-. Tenemos más herramientas para expresarnos y desaprender patrones que no funcionan».

«Somos una generación con muchas cosas en común porque estamos todos conectados. Yo tengo amigos de diferentes nacionalidades, religiones, orientación sexual y raza. La música es un punto de encuentro que nos permite ver que, aunque seamos de diferentes contextos, todos somos iguales», defiende.

Joaquina ha sabido reflejar el sentir de su generación desde su primera canción (‘Sorry’), compuesta cuando tenía nueve años y dedicada a un niño de su clase que sufría acoso.

Después vinieron ‘Los mejores años’ (2023), sobre las contradicciones entre lo que se espera de alguien de 18 y lo que realmente siente, y ‘Al romper la burbuja’, sobre la entrada en el mundo adulto.

Ahora ya está pensando en su próximo disco, que seguirá siendo espejo de su momento vital, según adelantó a EFE.

«Creo que va a ser un disco más extrovertido porque ahora estoy más segura de mí misma, pero también noté durante este año en el que viajé tanto que anhelo el sentido de pertenencia: ¿de dónde soy?, ¿qué tipo de música hago, ¿me tengo que encasillar?», reflexionó.

