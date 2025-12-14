Jim Carrey reveló el arduo entrenamiento que atravesó para interpretar a El Grinch, incluso intervino la CIA

Jim Carrey, protagonista de la icónica película de El Grinch reveló el suplicio que tuvo que pasar para interpretar al personaje verde, así como el riguroso entrenamiento al que lo sometieron.

«Fue como estar enterrado vivo», recordó Carrey en una entrevista ofrecida recientemente. El mayor problema que presentó con el Grinch era el largo proceso de maquillaje y las prótesis que el actor describe como «insoportables.

«El traje, los prostéticos, el maquillaje… Todo me causaba una sensación de claustrofobia insoportable”, confesó el actor de origen canadiense en el programa The Graham Norton Show de la cadena BBC.

El problema se agravó tanto que el director Ron Howard, y el productor Brian Grazer, tuvieron temor de perderlo. Lo peor del caso estaba en que sin Carrey la película no se podría rodar, ya que la viuda del creador del personaje exigió que él tenía que protagonizarla.

«Teníamos que mantener el maquillaje y teníamos que mantener a Jim, pero teníamos que encontrar una forma de hacer posible que soportase algo que se parecía a ser torturado», indicó Grazer. En ese momento tuvo una idea que lo cambió todo y tenía que ver con la intervención de la CIA.