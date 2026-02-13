Caraota Show

FOTO VIRAL: El último adiós de famoso actor a su amigo James Van Der Beek

El actor Alfonso Ribeiro, reconocido por interpretar a Carlton Banks en la serie El Príncipe de Bel-Air, publicó una conmovedora foto junto a un convaleciente James Van Der Beek, que falleció esta semana tras una larga lucha contra el cáncer.

Ribeiro tuvo una cercana amistad con la estrella de Dawson’s Creek y lo acompañó hasta sus últimos momentos de vida. En la foto se puede ver Van Der Beek en una camilla, mientras que su amigo lo abrazo y pone su mano en su cabeza.

«Esta fue solo unos minutos antes de decir mi último adiós. Mi último momento fue hacerle reír por última vez. Realmente ya lo extraño», indicó Ribeiro en una publicación que cuenta casi un millón de likes.

El miércoles, Ribeiro compartió un mensaje de despedida tras la muerte de Van Der Beek. «Estuve con él en este horrible viaje para vencer el cáncer (…) Te amo James y sé que tengo un ángel guardián que me cuida», señaló.

DESPEDIDAS A VAN DER BEEK

La muerte de Van Der Beek no pasó desapercibida entre el mundo de Hollywood. Apenas un día después de su muerte, varios de sus colegas publicaron emotivas condolencias.

Una de las despedidas más conmovedoras fue la de Katie Holmes, con quien Van Der Beek protagonizó Dawson’s Creek. «Esto es mucho para procesar. Estoy muy agradecida de haber compartido un pedazo del viaje de James. Él es amado», señaló, a la vez que compartía una carta dedicada a su colega.


Por su parte, Mary-Margaret Humes, que interpretó a la madre de Dawson Lerry, manifestó su dolor por la muerte de Van Der Beek. No dudó en calificarlo como «gentil guerrero» que luchó en una «dignidad silenciosa» contra el cáncer.


Busy Philips, que también lo acompañó en la popular serie, publicó un mensaje cargado de emoción. «Hoy siento un profundo dolor (…) James Van Der Beek era único y lo extrañaremos por siempre», apuntó.

Otras estrellas de la talla de Sarah Michelle Gellar, Krysten Ritter, Ashton Kutcher, Lin-Manuel Miranda y Jennifer Garner también se sumaron al homenaje a Van Der Beek.

Por otra parte, los fanáticos han manifestado su cariño hacia el actor. Un día después de trascender la noticia, la familia de Van Der Beek logró recaudar un millón de dólares para apoyar económicamente a la esposa e hijos del artista.

Una cuenta de GoFundMe se abrió unas pocas horas después de anunciar la muerte de Van Der Beek. «La familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera», indica la campaña.

Van Der Beek falleció a los 48 años en la ciudad de Austin, en Estados Unidos. El actor llevaba más de dos años luchando contra un cáncer colorrectal, del que fue diagnosticado en 2023.
