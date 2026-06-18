¿Intentará ser madre nuevamente? Las declaraciones de Daniela Alvarado que están dando de qué hablar

La actriz, Daniela Alvarado, reveló que tras la muerte de su primera hija biológica volverá a intentar quedar embarazada.

«Yo sé que él está ahí, yo no dudo en ningún momento de que Dios existe (…) yo no pierdo la fe en él y de que él está haciendo lo que es mejor para mí y lo que va a ser mejor para nosotros. Si a mí me toca adoptar nuevamente yo lo voy a hacer con todo el amor del mundo, si me toca traer un niño al mundo, que lo voy a seguir intentando mientras se me de en mis posibilidades físicas y psicológicas, porque es un trayecto muy duro, es una metamorfosis física estratosférica. Muchas personas no lo entienden, no es para todas las mujeres, es un cambio muy grande. Yo lo voy a hacer y yo sé que voy a ir con Dios de la mano», indicó en una entrevista para Shirley Radio.

Asimismo, aseguró que esta experiencia la hecho aprender muchas cosas. «Me he dado cuenta de lo fuerte que soy, también lo débil y lo poquita cosa que me he podido llegar a sentir».

«Creo que la gente tiene que aprender a tener un poco más de tacto. A veces no decir nada también está bien. A veces un abrazo vale más que cualquier palabra», indicó.

«Para mí, enfrentar el mundo, ver que todo se sigue moviendo y ver que mi cerebro está paralizado. No es un trayecto que te enseñan a transitar, por eso tienes que hacer terapia, que conversar con personas que también hayan vivido lo que tú viviste», siguió.

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Además, destacó la importancia del apoyo de sus seres queridos. «Creo que lo que más me ha sostenido es José Manuel, evidentemente, y Olivia. Cada día disfruto estar más con ella, cada día la amo más, si es que eso puede existir. Cada día me río más y de las ocurrencias que tiene».

«Yo estoy muy agradecida con lo que yo viví. Eso me hace la persona que soy ahorita, la madre que soy actualmente y que voy a ser a futuro. Antes, a lo mejor, no tenía tanta paciencia. Ahorita a Olivia le da un berrinche, yo la veo y digo ‘no vas a volver a tener dos y medio, no vas a volver a tener tres o cuatro’, tengo que a lo mejor regañarla por algo, pero a veces digo ‘déjame disfrutar dos minutos y medio de esto y después la regaño’ porque son momentos que no voy a volver a tener», concluyó.